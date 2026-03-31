El dolor y las lágrimas de Gattuso tras quedarse afuera del Mundial con Italia: "Es un golpe muy duro de asimilar"

La Selección de Italia no logró quebrar su maldición y quedó afuera del Mundial 2026 tras perder por penales ante Bosnia Herzegovina. Una durísima derrota tras la cual Gennaro Gatusso habló ante la prensa y no escondió su dolor por no lograr el ansiado objetivo de volver a meter al equipo cuatro veces campeón del mundo nuevamente en la cita máxima del deporte.

"Es una verdadera lástima, pero esto es fútbol. Es un golpe. Estoy orgulloso de mis jugadores. Si alguien me pincha hoy, no hay sangre, no sale nada. Duele, pero no siento nada. Esta victoria era importante para nosotros, para nuestras familias, para los jugadores, para el movimiento y para todos. No quiero hablar del arbitraje ni de nada más", sostuvo con un rostro abatido en diálogo con RAI.

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"Creo que es injusto, pero esto es fútbol. Llevo años involucrado en el fútbol. A veces me he alegrado y a veces he recibido golpes como hoy. Pero es difícil de digerir. Mis jugadores me sorprendieron hoy con su corazón, la dedicación que mostraron en el campo. Estuvimos en las trincheras y supimos mantenernos ahí. No vamos al Mundial por tercera vez. Personalmente, pido disculpas porque no lo logré", agregó.

"Los chicos no merecían semejante paliza hoy. Estábamos con diez hombres, tuvimos tres ocasiones de gol y nos hicieron cosquillas. Es una pena, esto es fútbol, y estoy orgulloso de mis chicos. Duele, porque lo necesitábamos por nosotros mismos, por toda Italia y por nuestro movimiento. Es un golpe duro de asimilar", manifestó el campeón del mundo como jugador en el Mundial de Alemania 2006.

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En cuanto a su continuidad en el cargo, Gattuso no entró en detalles sobre el tema, pese a que previamente había declarado que no dudaría en dejar el puesto en caso de no conseguir el ansiado objetivo. "Honestamente, hablar de mi futuro no es importante. Hoy era importante llevar a Italia al Mundial. Nos quedaremos con esta actuación, pero duele y lo sentimos", explicó.