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ENOJO

El provocador posteo de la Selección de Senegal después de que le quitaran el título de la Copa Africana

La Confederación Africana de Fútbol publicó un comunicado para dar a conocer la polémica decisión que modificó al ganador del torneo que finalizó en enero.

El mundo del fútbol se vio escandalizado por el comunicado de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) que informó la descalificación de Senegal en la última final de la Copa Africana de Naciones. La decisión administrativa le otorgó el título a Marruecos pese a haber perdido en aquella definición.

En cuestión de minutos, la respuesta desde el seleccionado senegalés llegó a través de las redes sociales. La cuenta oficial del equipo publicó un video de los festejos con el público local, recordando el título que habían ganado dentro del campo de juego. No hubo un mensaje publicado, pero sí un emoji que habló por sí solo.

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Senegal le había ganado 1-0 a Marruecos en la final, pero la confederación local anunció este martes que el título se le entregará a los marroquíes por una decisión de la Junta de Apelación del organismo.

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El comunicado oficial de la Confederación Africana de Fútbol detalla que se declaró a Marruecos campeón del torneo que terminó en enero tras otorgarle la victoria por 3-0 en la final contra Senegal. Esta decisión se tomó al aplicar los Artículos 82 y 84 del reglamento, determinando que la selección de Senegal incurrió en conductas que supusieron la pérdida administrativa del partido.

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