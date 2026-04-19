En la previa del Superclásico, Gio Simeone habló sobre su posible regreso a River

Giovanni Simeone parece ser el nombre elegido con el que la dirigencia de River y Eduardo Coudet quieren reforzar la delantera para la segunda parte del año.

El contrato del atacante con el Napoli, club que lo prestó al Torino en la actual temporada, vence recién a mediados del 2028.

Y en ese sentido, el propio Simeone se encargó de plantear su retorno al Millonario como una posibilidad concreta, en una charla que mantuvo con el diario Marca de España.

"Siempre dije que es un club que siento como mi casa y que algún día me gustaría volver porque me quedó la espinita de mostrarme más como jugador", sostuvo.

De igual forma, advirtió que de momento está enfocado en terminar la temporada con el club italiano: "No estamos en momento de mercado y mi foco ahora mismo está en seguir aportando al Torino para asegurar el objetivo de la permanencia".