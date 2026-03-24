Giuliano Simeone descartó jugar en Boca y reafirmó su vínculo con River: "No hay ninguna chance"

Mientras Giovanni Simeone aparece como una opción para reforzar a River Plate en el próximo mercado de pases, su hermano Giuliano Simeone dejó una frase contundente que no pasó desapercibida: descartó por completo jugar en Boca Juniors.

"¿Si me llama Román? No, no hay ninguna chance", respondió sin dudar el mediocampista del Atlético de Madrid, en referencia a Juan Román Riquelme.

En tono distendido, durante una entrevista con Joaquín Álvarez, el volante profundizó su postura y dejó en claro su sentimiento futbolero: "Es como que me vaya al Real Madrid. No jugaría nunca en Boca ni en el Real Madrid. Cero chances".

El vínculo de la familia Simeone con River

Las declaraciones no sorprenden si se tiene en cuenta el pasado de la familia:

Giovanni Simeone tuvo un paso por River en sus inicios

Diego Simeone dirigió al club entre 2007 y 2008

El "Cholo" fue campeón del Torneo Clausura 2008



Actualmente, Diego Simeone continúa como entrenador del Atlético de Madrid y en las últimas horas había sido noticia por elogiar la llegada de Eduardo Coudet al banco de River.

Giuliano Simeone y su presente en la Selección Argentina

El mediocampista atraviesa un gran momento en el fútbol europeo y ya es una fija en las convocatorias de Lionel Scaloni en la Selección Argentina.

Con este presente y una postura clara, Giuliano dejó en evidencia que, al menos por ahora, su futuro no tiene ningún vínculo posible con Boca.

La comparación refleja la fuerte identificación familiar con River, histórico rival del Xeneize.