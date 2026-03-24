Giuliano Simeone descartó jugar en Boca y reafirmó su vínculo con River: "No hay ninguna chance"
Giuliano Simeone fue contundente ante la consulta sobre Juan Román Riquelme y aseguró que nunca jugaría en Boca Juniors, en medio de los rumores que acercan a Giovanni Simeone a River Plate.
Mientras Giovanni Simeone aparece como una opción para reforzar a River Plate en el próximo mercado de pases, su hermano Giuliano Simeone dejó una frase contundente que no pasó desapercibida: descartó por completo jugar en Boca Juniors.
"¿Si me llama Román? No, no hay ninguna chance", respondió sin dudar el mediocampista del Atlético de Madrid, en referencia a Juan Román Riquelme.
En tono distendido, durante una entrevista con Joaquín Álvarez, el volante profundizó su postura y dejó en claro su sentimiento futbolero: "Es como que me vaya al Real Madrid. No jugaría nunca en Boca ni en el Real Madrid. Cero chances".
El vínculo de la familia Simeone con River
Las declaraciones no sorprenden si se tiene en cuenta el pasado de la familia:
- Giovanni Simeone tuvo un paso por River en sus inicios
- Diego Simeone dirigió al club entre 2007 y 2008
- El "Cholo" fue campeón del Torneo Clausura 2008
Actualmente, Diego Simeone continúa como entrenador del Atlético de Madrid y en las últimas horas había sido noticia por elogiar la llegada de Eduardo Coudet al banco de River.
Giuliano Simeone y su presente en la Selección Argentina
El mediocampista atraviesa un gran momento en el fútbol europeo y ya es una fija en las convocatorias de Lionel Scaloni en la Selección Argentina.
Con este presente y una postura clara, Giuliano dejó en evidencia que, al menos por ahora, su futuro no tiene ningún vínculo posible con Boca.
La comparación refleja la fuerte identificación familiar con River, histórico rival del Xeneize.