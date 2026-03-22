Entradas para la Selección Argentina vs. Mauritania: cómo comprar, precios y todo lo que tenés que saber

La AFA confirmó la venta de entradas para el amistoso entre la Selección Argentina y Mauritania, un partido que genera enorme expectativa por ser una de las últimas presentaciones del equipo antes del Mundial 2026.

Según lo informado oficialmente, los tickets tendrán una estructura de precios similar a los últimos encuentros de la "Albiceleste" en el país, con valores que variarán según la ubicación en el estadio y la demanda.

Cómo comprar las entradas para Argentina vs Mauritania

La venta de entradas se realizará de forma online a través de las plataformas oficiales AFA Tickets y Deportick. Para acceder, los usuarios deberán registrarse previamente en el sistema.

Como ocurre en cada presentación de la Selección, se espera una altísima demanda, por lo que los tickets podrían agotarse en cuestión de horas.

El precio de las entradas de Argentina vs. Mauritania

Popular: $90.000

Popular menores: $25.000

Platea alta K: $150.000

Platea alta (H-H-J-F-G): $200.000

Platea baja L: $350.000

Platea media C-D-M: $330.000

Platea media A-B: $350.000

Preferencial: $490.000





Un partido especial antes del Mundial 2026

Más allá del rival, el gran atractivo será volver a ver al equipo dirigido por Lionel Scaloni en suelo argentino.

Además, el encuentro podría transformarse en una de las últimas oportunidades para ver a Lionel Messi con la camiseta de la Selección en el país antes de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Por este motivo, se espera un estadio lleno y un clima especial, en lo que promete ser una verdadera fiesta del fútbol argentino.