Franco Colapinto habló en la previa del Road Show sobre su posible encuentro con Lionel Messi: "Tengo muchas ganas"

Franco Colapinto charló con Juan Fossaroli y Nicolás Occhiato en la previa de su salida en el Road Show que está dando en Buenos Aires y que juntó más de 600.000 personas en el barrio porteño de Palermo. El piloto argentino de Alpine reiteró sus ganas y mostró más que ilusionado por la chance de conocer a Lionel Messi.

"Yo no organizo nada, a mí me da cosa", dijo con cierto grado de timidez Colapinto al ser consultado sobre la posibilidad de comer un asado con el capitán del Inter Miami en Estados Unidos. "Tengo muchas ganas de conocerlo hace mucho tiempo, quiero que sea algo natural. No quiero que vengan cámaras y que sea algo de marketing, me daría mucha verguenza. Me encantaría conocerlo, pero que se dé natural. Si sucede, sucede, y si no, será en otro momento", agregó.

¿Tendremos encuentro entre LEO MESSI y FRANCO COLAPINTO en Miami?



%uD83D%uDCFA Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/wtNfZhlXJl — SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2026





Por otro lado, Colapinto se mostró más que feliz por el aliento de la gente: "Es una locura, estoy feliz de venir y verlos a todos en mi país. Es todo una locura y un orgullo. Estoy agradecido, yo sé que es un esfuerzo enorme y les doy las gracias por venir", afirmó.

"Ojalá este show les acerque un poco de la Fórmula 1 y que pueda volver la categoría a la Argentina. Me genera cosas lindas, ver a tanta gente me pone feliz. Era algo que quería hacer hace mucho. Veo gente que me apoya y que disfruta de lo que hago. Es un placer verlos a todos, que sea un hermoso día y que disfruten de todo el evento", cerró.