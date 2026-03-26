Furia en San Lorenzo: revelan un preacuerdo multimillonario entre Marcelo Moretti y Foster Gillett

Durante su etapa como presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti negoció con Foster Gillet, quien previamente se relacionó con Estudiantes. El empresario proyectaba una inversión de 612 millones de dólares a cambio de gran parte de los activos del club.

El documento de 20 páginas tiene como fecha el 6 de noviembre de 2024 y dividía la inyección económica en dos etapas. La inicial, destinada al saneamiento de todos los pasivos (estimados en 40 millones de dólares) y a la construcción de una ciudad deportiva y un estadio para 55 mil personas en Boedo. La segunda, ligada a fortalecer el plantel con 100 millones y garantizar gastos operativos anuales por casi 10 millones.

A cambio de este impacto de dinero, el Ciclón no se convertiría formalmente en una Sociedad Anónima Deportiva, pero tendría aceptar una etapa de due diligence (una investigación que un inversor encarga para obtener información antes de ejecutar una adquisición/operación societaria).

El club cedería ingresos por venta de jugadores, derechos federativos, derechos de televisión y las tierras del estadio.

La iniciativa nunca se concretó porque jamás se trató en una reunión de Comisión Directiva ni en un encuentro de la Asamblea de Socios de San Lorenzo.