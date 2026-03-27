Marcelo Moretti negó haber cerrado un preacuerdo con Foster Gillett en San Lorenzo: "Yo no firmé nada"

Luego de la revelación de un preacuerdo contractual sobre un proyecto de inversión llevado a cabo por Foster Gillett en San Lorenzo, Marcelo Moretti desmintió las versiones.

"Hicimos un convenio con Nazareno Navone, director de desarrollo del club. Mi objetivo principal era construir el estadio en Boedo. Para hacer eso necesitamos inversiones privadas, ningún club puede hacerlo sin eso o por lo menos como está San Lorenzo. Por eso, le dije a Nazareno, legitimado por la Comisión Directiva, que busque inversores para construir el estadio y a cambio, le damos 20 años de concesión de los eventos musicales.", expresó el ex presidente del Ciclón, en diálogo con La oral Deportiva.

Luego, Moretti detalló cómo sucedió el acercamiento al empresario norteamericano: "Le firmé un contrato a él para que consiga inversores. Me trajo a Foster Gillet y le dije que no, por eso lo que se está viralizando ahora es un contrato que hice con Nazareno pero yo no firmé nada con Foster Gillet".

No obstante, develó que había negociado con otra empresa: "Después me trajo a Sinoma, una empresa de China. Esto fue en noviembre del 2024, en agosto del 2025, rubricamos un contrato con Sinoma. No estaba de ninguna forma avalado lo de Foster. Estaba totalmente afuera de carrera. Firmamos con Sinoma en agosto 2025".

"No tiene nada que ver ni Foster ni Sociedades Anónimas. Sí un fideicomiso para construir el estadio", cerró Moretti.