Gianni Infantino eligió a su máximo candidato para el Mundial 2026 y sorprendió

A menos de tres meses para que arranque el Mundial 2026, todos empiezan a hacer pronósticos e, incluso, a elegir a sus equipos favoritos. Y en ese sentido, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no pudo escaparse de esta realidad.

Durante una entrevista con el 'Diario AS', el dirigente apostó por España, que atraviesa un gran momento tras su éxito en la última Eurocopa y está a semanas de enfrentarse con la Selección Argentina en La Finalissima.

Para el mandamás del fútbol, su rendimiento y su posición en el ranking mundial la colocan entre los equipos a vencer en la Copa del Mundo.

En ese contexto, Infantino no dudó en nombrar a la potencia europea a la hora de dar su principal candidato y dio sus argumentos. "España es uno de los favoritos, con otros, eso sí. Ya conocemos la fuerza de España. La selección número uno en el ranking tiene que ser la favorita para la Copa del Mundo", sentenció.

Para el titular de la FIFA, España es uno de los máximos candidatos para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

En el campeonato que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, el combinado que dirige a Luis de la Fuente compartirá el Grupo H con Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, en una zona que, a priori, podría resultarle accesible para pasar a la siguiente ronda.

Un dato no menor es que en caso de que la Roja termine 1° y la Selección Argentina 2°, o viceversa, se enfrentarán en unos hipotéticos dieciseisavos de final.

No obstante, el máximo dirigente del fútbol dejó en claro que la pelea por el trofeo no se limitará a un solo equipo. En distintas oportunidades también resaltó el nivel de algunas selecciones que han sido protagonistas en los últimos años: Argentina, Francia y, hasta se animó a postular a Colombia.