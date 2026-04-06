Independiente también festejó en el clásico de Avellaneda en futsal y Racing no se salvó de las cargadas

Independiente no para de ganar y festejar. Apenas un día después de celebrar la victoria ante Racing en el Libertadores de América-Ricardo Bochini por el Torneo Apertura, el equipo de futsal del Rojo volvió a ganarle a la Academia y esta vez de manera contundente: 6-2 en el Microestadio Polideportivo Jorge Camba, la propia cancha de la Academia. Las cargadas en las redes sociales no se hicieron esperar y los hinchas del Rojo fueron letales con su clásico rival.

Las duras críticas a Maravilla Martínez por haber picado un penal en el clásico entre Racing e Independiente

Los goles del triunfo de Independiente fueron obra de Oscar Fernández, Gabriel Martínez, Biagio Russo en dos ocasiones, Nicolás Martínez y Alejandro Aunchayna. Un resultado que no admite discusión y que le dio al Rey de Copas otro motivo para seguir con las chicanas que arrancaron el sábado tras el clásico de fútbol once.

Las redes oficiales del futsal del Rojo no esperaron ni que se secara el piso para empezar. "SAAAABEEES QUE PARA TODA LA VIDA EL REY DE COPAS VA A SER TU PAPAAAAAA", arrancó la cuenta de @futsalcai apenas terminó el partido.

SAAAABEEES QUE PARA TODA LA VIDA EL REY DE COPAS VA A SER TU PAPAAAAAA pic.twitter.com/itdRIfJVnZ — C. A. Independiente Futsal (@futsalcai) April 5, 2026

Rodrigo Rey reveló su sorpresiva reacción al insólito penal que picó Maravilla Martínez en la victoria de Independiente ante Racing

Los palos que siguieron no fueron menos: "Uno más para el cuaderno", "Te acordás que no paraba de ganar clásicos" y "Un minuto de silencio, por favor" fueron algunos de los mensajes que cayeron sobre Racing.



