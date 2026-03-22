La fuerte acusación de Martín Demichelis a un periodista tras la derrota de Mallorca: "Vos influenciás..."

Martín Demichelis sufrió su primera derrota en su tercer partido como entrenador de Mallorca: cayó 2-1 contra Elche de visitante, por la fecha 29 de LaLiga, fue relegado al decimoctavo puesto en la liga española y quedó en zona de descenso directo, a falta de diez partidos para el cierre de la temporada. Sin embargo, además del duro traspié futbolístico, después del encuentro el técnico argenino tuvo un fuerte entredicho con un periodista en conferencia de prensa. ¿Qué sucedió?

El conjunto de Demichelis se puso en ventaja a los 58 minutos gracias al gol del delantero Pablo Monte, pero Rafa Mir igualó el marcador apenas cuatro minutos más tarde y Jose Antonio Morente revirtió el resultado a los 71 de acción. En tiempo de descuento, el equpio balear consiguió un penal a su favor. No obstante, el kosovar Vedat Muriqui, emblema del equipo desde hace un par de temporadas, falló su remate.

Demichelis logró su primer triunfo con el Mallorca y salió del descenso

Como si la derrota hubiese sido poco, Demichelis protagonizó un tenso cruce con un periodista, en la conferencia de prensa posterior al encuentro. Allí, acusó a un cronista partidario de "influenciar emocionalmente" a uno de sus jugadores, supuestamente diciéndole que no iba a jugar.

"Como no hay secretos y soy frontal, te digo, porque sos mallorquín, que te ocupes de lo tuyo y no de lo mío... Hoy, antes de dar la formación, un jugador estaba influenciado por vos, que le dijiste que no iba a jugar. Sabés perfectamente a quién me refiero. Tu tarea por un lado y la mía, por otro lado. Ni siquiera mi staff sabía la formación, la di en el vestuario. Y vos influenciás emocionalmente a un jugador diciéndole que no iba a jugar. ¿Con qué certeza le escribís a un jugador para decirle eso?", sostuvo Micho.

Sobre el final, Osasuna amargó el debut de Martín Demichelis como DT de Mallorca

Acto seguido, ante las negativas del periodista, Demichelis redobló la apuesta: "Sabés perfectamente de lo que hablamos, porque vi hasta los mensajes. Si sos mallorquín y querés el bien para nosotros, no influencies a un jugador para mal. Sabés perfectamente de lo que hablo. Yo no me meto en tu trabajo. Mis jugadores se enteraron en el vestuario de la formación. Sabés perfectamente de lo que hablo".

El mensaje de Demichelis a @JUANMISB97 en rueda de prensa ha sido muy tenso. pic.twitter.com/ubLKwOeko7 — Marc Pons (@mponsm) March 21, 2026











