La lapidaria frase de Joe Cole sobre Cristiano Ronaldo: "Debe pensar 'ojalá fuera como Messi'"

La histórica comparación entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volvió a encenderse, esta vez por las explosivas declaraciones del exjugador inglés Joe Cole, quien no dudó en inclinar la balanza a favor del rosarino.

En una charla con TNT Sports, Cole dejó una frase que rápidamente generó repercusión: "Cristiano probablemente se golpea la cabeza en la almohada por la noche y piensa: ‘Ojalá fuera tan bueno como Messi'".

Messi, en la cima absoluta

El ex Chelsea fue aún más contundente al referirse al capitán argentino, marcando una diferencia clara entre ambos: "Messi está bien. Es el único que lo ha conseguido todo. Es el único que duerme bien".

Para Cole, el campeón del mundo con Argentina no solo supera a Cristiano Ronaldo, sino que ocupa el primer lugar en la historia del fútbol. "Creo que es el mejor jugador de todos los tiempos. Pelé es el único que puede tener argumentos", afirmó.

Una opinión que excluye a otras leyendas

En su análisis, el inglés también dejó afuera de la discusión a otras figuras icónicas: "No creo que CR7 ni Ronaldo ni Diego Maradona estén a su nivel".

La declaración no tardó en viralizarse y volvió a alimentar uno de los debates más intensos y recurrentes del deporte: quién es el mejor futbolista de todos los tiempos.

Un debate que nunca se apaga

La rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo marcó una era en el fútbol mundial, con récords, títulos y actuaciones que redefinieron los estándares de la élite.

Ahora, con ambos en el tramo final de sus carreras, las opiniones de protagonistas como Joe Cole siguen sumando capítulos a una discusión que parece no tener fin con opiniones de todo tipo.