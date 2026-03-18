Lautaro Martínez sueña con volver a Racing

Lautaro Martínez volvió a expresar su deseo de regresar a Racing Club de Avellaneda, club que lo formó. Consolidado como estrella en Inter de Milán, donde es capitán y referente, el delantero dejó en claro que no olvida sus raíces.

"Es mi sueño volver, aunque sea por un año", aseguró el Toro en el podcast Lo Del Pollo, dejando abierta la ilusión para los hinchas de la Academia.

Un regreso que no será inmediato

Más allá del deseo, el propio futbolista reconoció que su vuelta a Avellaneda no será en el corto plazo. "Todavía tengo tres años de contrato en el Inter y me gustaría seguir mucho tiempo más en la elite del fútbol", explicó.

Sin embargo, dejó en claro que el sentimiento sigue intacto: "Me gustaría que mis hijos vean el amor que la gente de Racing tiene por mí".

Sus raíces y el vínculo con Racing

Martínez dio sus primeros pasos en Liniers de Bahía Blanca antes de terminar su formación en el predio Tita Mattiussi, semillero clave de Racing.

En ese sentido, recordó un encuentro especial con el actual entrenador Gustavo Costas: "Me lo crucé y me decía: ‘Quedate, te esperamos, volvé el año que viene'".

Además, en un video difundido por la Asociación del Fútbol Argentino, reforzó su compromiso emocional con el club: "Es un sueño que tengo, una promesa que le hice a mi familia. Racing me cambió la vida y me dio la oportunidad de ser profesional".

La cuenta pendiente: la Champions League

Mientras tanto, el delantero mantiene un objetivo claro en Europa: ganar la UEFA Champions League. "La Champions hoy es una obsesión. Estuvimos cerca", recordó en alusión a la final disputada ante el Manchester City, donde el conjunto italiano quedó a un paso del título.