Leandro Rey Hilfer, el árbitro del clásico entre Independiente y Racing: las designaciones de la fecha 13 del Apertura
Tras las continuadas y cuestionadas designaciones de Nicolás Ramírez en el clásico de Avellaneda, la Liga Profesional pegó el volantazo y eligió a uno de los más experimentados para el picante cruce barrial.
Después de la polémica seguidilla de clásicos de Avellaneda dirigidos por Nicolás Ramírez, la Liga Profesional, al fin, determinó otro árbitro para el cruce entre Independiente y Racing del sábado por la tarde en el Ricardo Enrique Bochini.
Y el elegido fue Leandro Rey Hilfer, uno de los mejores considerados dentro de la nómina de los hombre de negro, quien será secundado por Germán Delfino desde el VAR.
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Además, Nazareno Arasa, de cuestionado conducción en la presentación de River en Río Cuarto, fue premiado con Talleres vs. Boca. En cuanto al Millonario, hay que mencionar que Falcón Pérez volverá a Núñez para la visita de Belgrano al Monumental. Recordemos que el experimentado referí había tenido una deslucidísima actuación en ese estadio, en ocasión de del mano a mano de River ante Platense por el Apertura 2025, en la cual perjudicó ostensiblemente al Calamar.
Dentro de un cuestionado momento para la AFA y para el arbitraje, los apuntados Fernando Espinoza y Luis Lobo Medina fueron designados para ser los encargados del VAR. El primero será el asistente de Facundo Tello -el mejor de todos- en Aldosivi vs. Estudiantes de Río Cuarto, mientras que Lobo Medina será el compañero en cabina de Pablo Echavarría en Argentinos - Banfield. En tanto, se producirá el debut en primera división de Álvaro Carranza: el cordobés viajará a Mendoza para el duelo entre Gimnasia y Vélez.
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Miércoles 1° de abril
-20.00 Lanús - Platense - Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Martinez Beligoy
Árbitro asistente 1: Javier Uziga
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Franco Acita
Jueves 2 de abril
-15.00 Barracas Central - Sarmiento - Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Sebastian Bresba
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Laura Fortunato
-17.30 Tigre - Ind. Rivadavia Mza. - Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
VAR: Bruno Amiconi
AVAR: Mariana De Almeida
-20.30 Talleres - Boca - Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: Juan Pafundi
AVAR: Ernesto Callegari
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Viernes 3 de abril
-15.00 Gimnasia (Mza.) - Vélez - Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Agustin Vegetti
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Carlos Córdoba
-17.15 Unión - Deportivo Riestra - Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Julio Fernández
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Luis Martinez
VAR: Fabricio Llobet
AVAR: Belén Bevilacqua
-19.30 San Lorenzo - Estudiantes LP. - Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Marcelo Bistocco
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Sábado 4 de abril
-13.30 Aldosivi - Estudiantes (Río Cuarto) - Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Gisela Trucco
Cuarto árbitro: José Díaz
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Lucas Germanota
-17.30 Independiente - Racing - Interzonal (TNT Sports/ ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Romero
-21.00 Rosario Central - Atlético Tucumán - Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Ramirez
Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Hector Paletta
AVAR: Nelson Sosa
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Domingo 5 de abril
-15.30 Gimnasia - Huracán - Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
VAR: Yamil Possi
AVAR: Gastón Suárez
-18.00 River - Belgrano - Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: José Carreras
AVAR: Diego Verlotta
-20.30 Central Córdoba - Newell's - Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Sebastián Habib
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Lunes 6 de abril
-19.00 Argentinos - Banfield - Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Javier Viglietti
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Luis Lobo Medina
AVAR: Javier Mihura
-21.15 Instituto - Defensa y Justicia - Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Iván Aliende
Árbitro asistente 2: Mario Bardina
Cuarto árbitro: Mauricio Martin
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Mauro Ramos Errasti