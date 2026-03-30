Leandro Rey Hilfer, el árbitro del clásico entre Independiente y Racing: las designaciones de la fecha 13 del Apertura

Después de la polémica seguidilla de clásicos de Avellaneda dirigidos por Nicolás Ramírez, la Liga Profesional, al fin, determinó otro árbitro para el cruce entre Independiente y Racing del sábado por la tarde en el Ricardo Enrique Bochini.

Y el elegido fue Leandro Rey Hilfer, uno de los mejores considerados dentro de la nómina de los hombre de negro, quien será secundado por Germán Delfino desde el VAR.

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Además, Nazareno Arasa, de cuestionado conducción en la presentación de River en Río Cuarto, fue premiado con Talleres vs. Boca. En cuanto al Millonario, hay que mencionar que Falcón Pérez volverá a Núñez para la visita de Belgrano al Monumental. Recordemos que el experimentado referí había tenido una deslucidísima actuación en ese estadio, en ocasión de del mano a mano de River ante Platense por el Apertura 2025, en la cual perjudicó ostensiblemente al Calamar.

Dentro de un cuestionado momento para la AFA y para el arbitraje, los apuntados Fernando Espinoza y Luis Lobo Medina fueron designados para ser los encargados del VAR. El primero será el asistente de Facundo Tello -el mejor de todos- en Aldosivi vs. Estudiantes de Río Cuarto, mientras que Lobo Medina será el compañero en cabina de Pablo Echavarría en Argentinos - Banfield. En tanto, se producirá el debut en primera división de Álvaro Carranza: el cordobés viajará a Mendoza para el duelo entre Gimnasia y Vélez.

La inédita formación de Boca que probó Claudio Úbeda antes del partido contra Talleres

Miércoles 1° de abril



-20.00 Lanús - Platense - Zona A (TNT Sports)

Árbitro : Sebastián Martinez Beligoy

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR : Salomé Di Iorio

AVAR: Franco Acita

Jueves 2 de abril



-15.00 Barracas Central - Sarmiento - Zona B (ESPN Premium)

Árbitro : Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Sebastian Bresba

VAR : Lucas Novelli

AVAR: Laura Fortunato



-17.30 Tigre - Ind. Rivadavia Mza. - Zona B (TNT Sports)

Árbitro : Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

VAR : Bruno Amiconi

AVAR: Mariana De Almeida



-20.30 Talleres - Boca - Zona A (ESPN Premium)

Árbitro : Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Ernesto Callegari

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Viernes 3 de abril



-15.00 Gimnasia (Mza.) - Vélez - Zona A (TNT Sports)

Árbitro : Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Agustin Vegetti

VAR : Adrián Franklin

AVAR: Carlos Córdoba



-17.15 Unión - Deportivo Riestra - Zona A (TNT Sports)

Árbitro : Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Luis Martinez

VAR : Fabricio Llobet

AVAR: Belén Bevilacqua



-19.30 San Lorenzo - Estudiantes LP. - Zona A (ESPN Premium)

Árbitro : Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR : Silvio Trucco

AVAR: Marcelo Bistocco

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Sábado 4 de abril



-13.30 Aldosivi - Estudiantes (Río Cuarto) - Zona B (ESPN Premium)

Árbitro : Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Gisela Trucco

Cuarto árbitro: José Díaz

VAR : Fernando Espinoza

AVAR: Lucas Germanota



-17.30 Independiente - Racing - Interzonal (TNT Sports/ ESPN Premium)

Árbitro : Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina

VAR : Germán Delfino

AVAR: Diego Romero



-21.00 Rosario Central - Atlético Tucumán - Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Ramirez

Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR : Hector Paletta

AVAR: Nelson Sosa

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Domingo 5 de abril



-15.30 Gimnasia - Huracán - Zona B (ESPN Premium)

Árbitro : Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

VAR : Yamil Possi

AVAR: Gastón Suárez



-18.00 River - Belgrano - Zona B (TNT Sports)

Árbitro : Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR : José Carreras

AVAR: Diego Verlotta



-20.30 Central Córdoba - Newell's - Zona A (ESPN Premium)

Árbitro : Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

VAR : Fernando Echenique

AVAR: Sebastián Habib

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Lunes 6 de abril