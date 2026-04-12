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Leonardo Ponzio explicó su rol en River y su regreso al plantel tras la salida de Gallardo

Leonardo Ponzio detalló su rol en River dentro de la Secretaría Técnica, explicó por qué volvió a trabajar cerca del plantel tras la salida de Marcelo Gallardo y respaldó el ciclo de Eduardo Coudet.

Juan Riera
Juan Riera

Leonardo Ponzio detalló cuál es su función actual dentro de River Plate y reveló cómo se dio su regreso al entorno del plantel profesional tras la salida de Marcelo Gallardo.

Ponzio, ídolo del "Millonario" y multicampeón durante su segunda etapa en Núñez, se retiró del fútbol en 2021 tras conquistar el Trofeo de Campeones. Luego, comenzó a formarse fuera de las canchas y en 2022 se integró a la Secretaría Técnica del club, encabezada por Enzo Francescoli.

En diálogo con Fuera de Juego, el exmediocampista explicó que su intención tras dejar la actividad no era convertirse en entrenador, sino acompañar la gestión deportiva. "Me preparé y al segundo año tras mi retiro me sumé a la Secretaría Técnica. Este ya es mi cuarto año", aseguró.

Además, reveló que su rol fue cambiando con el tiempo. En un primer momento trabajó cerca del plantel profesional, luego se alejó de ese lugar durante el ciclo de Gallardo y, tras su salida, volvió a estar en contacto directo con el equipo. "Comencé este año alejado del primer equipo y cuando se fue Marcelo, Enzo me dijo que me necesitaba nuevamente cerca del plantel para tener una opinión más a su lado", explicó.

Ponzio también destacó su vínculo con Francescoli, al que calificó como muy cercano, y valoró la confianza que le brinda dentro de la estructura del club.

Por otra parte, se refirió al presente del equipo y elogió al actual entrenador, Eduardo Coudet. "Veo bien al Chacho. Se necesitaba una persona con la energía que también tenía Marcelo. Él ya venía preparándose y esperaba una oportunidad en River", afirmó.

De esta manera, Ponzio continúa ligado a River desde otro rol, aportando su experiencia y liderazgo en una nueva etapa dentro de la institución donde dejó una huella imborrable.

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