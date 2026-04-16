Los detalles sobre el operativo de seguridad para el Superclásico entre River y Boca

El domingo, desde las 17:00, River y Boca protagonizarán una nueva edición del Superclásico por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. En ese marco, hoy hubo novedades sobre el operativo de seguridad.

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Según informó el Ministerio de Seguridad porteño, el dispositivo contará con más de 1000 efectivos policiales y casi 600 personas abocadas a la seguridad privada.

A su vez, participarán agentes de Tránsito, fiscalizadores de Espacio Público, inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) que trabajarán de acuerdo con el programa Tribuna Segura.

Los afectados estarán distribuidos en tres anillos perimetrales en las inmediaciones del Estadio Monumental, cuyas puertas se abrirán a partir de las 14:00, es decir, tres horas antes del inicio.

Antes del Superclásico con River, en Boca hablaron del arbitraje y el estado del campo de juego del Monumental

Además, en los accesos habrá controles para evitar la venta ambulante, la actuación de "trapitos" y el ingreso de pirotecnia y otros objetos prohibidos.