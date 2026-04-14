Los hinchas de River agotaron la primera tanda de entradas para el Superclásico ante Boca: cómo sigue la venta

El próximo domingo, el país se paralizará con una nueva edición del Superclásico entre River y Boca, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

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En ese marco, y si bien faltan varios días, el encuentro comenzó a palpitarse fuertemente este martes con el arranque de la venta de entradas para ingresar al Estadio Monumental.

Tras solo unas horas, los hinchas del Millonario que no cuentan con el abono Tu Lugar en el Monumental agotaron todos los tickets que se les asignaron.

El expendio continuará hoy mismo a partir de las 17:00 para los socios en general y para quienes estén registrados en Somos River.

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Además, los vitalicios tendrán tiempo entre el jueves desde las 10:00 hasta el viernes a las 17:00 para ingresar a RiverID y obtener un lugar en cualquiera de las tribunas.