Manchester City se consagró campeón de la Carabao Cup: el tremendo triunfo ante el Arsenal

Manchester City se consagró campeón de la Carabao Cup tras vencer 2-0 a Arsenal en la final en el Wembley. Los Citizens se impusieron con dos goles de Nico O'Reilly y se quedaron con el primer título de la temporada en el fútbol inglés.

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El triunfo tuvo además un condimento especial, ya que ambos equipos también pelean por la Premier League. Arsenal lidera la tabla con 70 puntos y un partido más, mientras que los dirigidos por Pep Guardiola lo sigue con 61.

Luego de un parejo primer tiempo que terminaría sin goles, los Citizens pudieron comenzar a inclinar la balanza a su favor a la hora de juego, cuando O´Reilly solo tuvo que empujarla en el área chica después de un gravísimo error del arquero rival, el español Kepa Arrizabalaga.

El segundo y definitivo gol del encuentro llegaría solo cuatro minutos después, a los 19 del complemento, cuando O´Reilly convirtió su segunda anotación del día después de imponerse en las alturas gracias a un gran centro del lateral portugués Matheus Nunes.

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Pese a tener muy buenas situaciones, el Arsenal no pudo ni siquiera anotar el descuento, por lo que el encuentro que se llevó a cabo en el mítico Estadio de Wembley finalizó 2-0 para el Manchester City.

Este fue el noveno título del City en la Copa de la Liga, luego de los conseguidos en 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 y 2021. De esta manera, los dirigidos por el español Pep Guardiola quedaron a solo uno del máximo ganador en la historia de esta competición, que es el Liverpool.