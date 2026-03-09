María Sol Méndez hizo historia y es la primera presidenta mujer de Deportivo Español

Justo un 8 de marzo y como corolario del "Día Internacional de la Mujer", la ex legisladora porteña María Sol Méndez hizo historia al ganar las elecciones y convertirse en la primera presidenta de la historia de Deportivo Español, club que milita en la Primera C, la cuarta categoría del fútbol argentino.

La flamante presidenta, de 38 años, encabezaba la lista opositora "Español Renace" y se impuso con el 57% de los votos ante la lista oficialista "Español de Primera", en una elección que contó con 262 votos. Así, se convirtió en la séptima mujer en presidir un club en la historia del fútbol argentino.

La ex funcionaria de Juntos por el Cambio, que ejerció como legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se impuso con 154 de los 262 sufragios que se contabilizaron este domingo, para derrotar al oficialismo e iniciar una nueva etapa en el "Gallego".

Antes de ser candidata a presidente, Méndez había tenido una participación histórica en la sanción de la Ley de Reparación Histórica de unos terrenos que tiene el club en CABA, que el Gobierno de la Ciudad pretendía utilizar para ampliar el Instituto Superior de Seguridad Pública, aunque con esta ley, firmada el 27 de noviembre del año pasado, el club obtuvo el permiso "a título precario" por 20 años para recuperar esa parte de su predio, en el barrio de Bajo Flores.

"Esto le va a permitir a Español volver a renacer, sin dudas", había declarado la entonces legisladora que hoy fue confirmada como futura presidenta de Deportivo Español. Así, Méndez se suma a una corta pero histórica lista de presidentas en el fútbol argentino. Entre ellas se destaca Lucía Barbuto, que se hizo cargo de Banfield entre 2018 y 2021, en Primera División.

También se encuentra Natividad Gallego de Marcovecchio, que asumió en Platense en 1971 tras la renuncia del presidente y el vicepresidente primero; Edith Pecorelli en Temperley, que ganó las elecciones para gestionar al club en 1996; Gladys Ruifernandez, elegida en 2003 para presidir a San Martín de Burzaco; y Valeria Cisneros, que con 34 años asumió la presidencia de Central Ballester, en 2011 y en la ya extinta Primera D, con una realidad muy austera: como el club no tenía sede, las reuniones de comisión eran en su casa, donde también guardaba la ropa de utilería del club.



