Rodrigo Auzmendi estuvo en la mira de Boca y ahora pasaría de Banfield a Lanús

El mercado de pase tenía bajo la manga una novela más. La misma está protagonizada por Rodrigo Auzmendi tuvo otro giro más. Es que cuando Lanús ya empezaba a organizar su presentación, luego de haber sido pretendido por Boca y ganarle la pulseada a San Lorenzo, una traba de último momento frenó todo y el acuerdo entre Banfield y Querétaro de México, que buscaba comprarlo y cederlo hasta diciembre por tener cubierto el cupo de extranjeros, no se cerró.

El delantero tenía programada para este lunes la revisión médica en el "Granate", que preparaba el anuncio oficial como la cara nueva del plantel de Mauricio Pellegrino. Sin embargo, se complicó este cruce de vereda que había generado una fuerte polémica en el Sur, sobre todo por la rivalidad histórica entre ambos clubes.

Querétaro buscaba cerrar la operación a cambio de perdonarle a Banfield la deuda de un millón de dólares por Martín Rio, pero en las últimas horas afloraron nuevas asperezas y la negociación se estancó. Por consecuencia, también se le puso un freno a su arribo a Lanús, que depende exclusivamente de los mexicanos para sumarlo como nuevo refuerzo a préstamo sin cargo y con opción de compra.

Así las cosas y de no mediar una arreglo relámpago de la cuestión, Auzmendi continuará por el momento en Banfield, donde disputó 22 partidos, marcó cuatro goles (uno de ellos en el último clásico con victoria 2-1 frente a Lanús en el Florencio Sola) y repartió dos asistencias.