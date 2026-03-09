Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

SORPRESA

Rodrigo Auzmendi estuvo en la mira de Boca y ahora pasaría de Banfield a Lanús

El delantero, que también estuvo en los planes de San Lorenzo, iba a ser comprado por Querétaro e inmediatamente prestado al "Granate", pero todo se frenó a último momento.

Redacción Depo

El mercado de pase tenía bajo la manga una novela más. La misma está protagonizada por Rodrigo Auzmendi tuvo otro giro más. Es que cuando Lanús ya empezaba a organizar su presentación, luego de haber sido pretendido por Boca y ganarle la pulseada a San Lorenzo, una traba de último momento frenó todo y el acuerdo entre Banfield y Querétaro de México, que buscaba comprarlo y cederlo hasta diciembre por tener cubierto el cupo de extranjeros, no se cerró.

El delantero tenía programada para este lunes la revisión médica en el "Granate", que preparaba el anuncio oficial como la cara nueva del plantel de Mauricio Pellegrino. Sin embargo, se complicó este cruce de vereda que  había generado una fuerte polémica en el Sur, sobre todo por la rivalidad histórica entre ambos clubes.

Querétaro buscaba cerrar la operación a cambio de perdonarle a Banfield la deuda de un millón de dólares por Martín Rio, pero en las últimas horas afloraron nuevas asperezas y la negociación se estancó. Por consecuencia, también se le puso un freno a su arribo a Lanús, que depende exclusivamente de los mexicanos para sumarlo como nuevo refuerzo a préstamo sin cargo y con opción de compra.

Así las cosas y de no mediar una arreglo relámpago de la cuestión, Auzmendi continuará por el momento en Banfield, donde disputó 22 partidos, marcó cuatro goles (uno de ellos en el último clásico con victoria 2-1 frente a Lanús en el Florencio Sola) y repartió dos asistencias. 

Esta nota habla de:
1
Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas
Noticias

Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas

2
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

5
Se lanzó oficialmente la canción del Mundial 2026: Emilia Mernes, Carlos Vives, Wisin y Xavi presentan "Somos Más"
Noticias

Se lanzó oficialmente la canción del Mundial 2026: Emilia Mernes, Carlos Vives, Wisin y Xavi presentan "Somos Más"

Últimas noticias de Banfield