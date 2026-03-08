River hoy: el lesionado que volvió a entrenarse en campo y está cerca de volver

Este sábado, se vio Germán Pezzella realizar trabajos con pelota en River. El zaguero campeón del mundo atravesó una larga recuperación tras la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sufrida en el choque ante Independiente, el 9 de agosto del año pasado. El jugador apunta a regresar para el arranque de la Copa Sudamericana.

Pronto, el defensor realizará ejercicios junto al resto del plantel. Si todo sale según lo planeado, el cuerpo médico del club tiene estipulado darle el alta a principios de abril.

Para ese momento, se estarán jugando las últimas fechas de la fase regular del Torneo Apertura e inicios de la Sudamericana.

En aproximadamente un mes, Eduardo Coudet sumará a una pieza importante para la zaga, sector en el que ahora cuenta con cuatro nombres: Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero y el juvenil Ulises Giménez.

Cabe recordar que Juan Carlos Portillo sufrió la misma lesión que Pezzella (en su rodilla derecha) durante el enfrentamiento ante Argentinos Juniors, el pasado 12 de febrero.