Real Madrid y Barcelona van a la guerra por Víctor Muñoz

El nombre de Víctor Muñoz empieza a ganar cada vez más fuerza en el fútbol español. El joven extremo de CA Osasuna, formado en las inferiores del Real Madrid, atraviesa un gran presente en LaLiga de España y ya despertó el interés de varios gigantes europeos, entre ellos el Barcelona.

Sin embargo, su posible llegada al conjunto catalán no sería sencilla y podría abrir un nuevo capítulo en la histórica rivalidad entre ambos clubes.

En España aseguran que el Barcelona sigue de cerca a Muñoz, seducido por su rendimiento y proyección. No obstante, desde el Real Madrid no ven con buenos ojos que uno de sus ex canteranos pueda reforzar a su máximo rival.

El caso recuerda al de Nico Paz, actualmente en el Como de Italia, donde el club blanco conserva cierto control sobre su futuro. En este tipo de operaciones, el Madrid suele incluir cláusulas que le permiten intervenir en decisiones clave.

Muñoz tiene una cláusula de rescisión cercana a los 40 millones de euros, pero el Real Madrid cuenta con una opción de recompra escalonada durante las próximas temporadas, con cifras que rondan entre los 8 y 10 millones de euros.

Esto significa que, ante una eventual venta a otro club, la "Casa Blanca" podría recuperarlo a un precio considerablemente menor, bloqueando indirectamente su llegada a Barcelona.

Otro dato que alimentó los rumores fue el reciente cambio de representante del futbolista, quien ahora está vinculado a Niágara Sport, una agencia con buena relación institucional tanto con el Barcelona como con el Madrid.

Este movimiento generó especulaciones sobre un posible acercamiento al club presidido por Joan Laporta, aunque también remarcan que mantiene vínculos fluidos con el entorno merengue.

Interés desde Europa

Más allá del interés de Barcelona, equipos de la Premier League y la Serie A ya realizaron sondeos por el extremo. Esto abre un escenario alternativo en el que Muñoz podría salir de España, evitando un conflicto directo entre los dos gigantes.