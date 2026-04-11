Renato Gaúcho sería sancionado por su faltazo en el partido entre Vasco Da Gama y Barracas Central

Es una jugada que no le puede salir tan bien como pensó en un principio. El protagonista es Renato Gaúcho, entrenador de Vasco Da Gama quien, para el debut en la Copa Sudamericana 2026 ante Barracas Central como visitante (fue 0-0), decidió no solo mandar un equipo totalmente alternativo sino que, además, tampoco viajó para dirigirlo. Y la Conmebol tomó nota de esto.

La posible sanción al DT del conjunto brasileño se daría por lo que establece el artículo 11 del reglamento de competiciones del organismo sudamericano, y que su ausencia entra en un posible incumplimiento formal que habilita a Conmebol a aplicar una sanción disciplinaria.

Si bien las normas son específicas, también se pueden someter a la interpretacción de las autoridades pertinentes: "Constituyen, entre otros, comportamientos imputables en infracciones sancionables a los referidos principios: ... C. Violar las pautas mínimas de lo que se ha de considerar como un comportamiento aceptable en el ámbito deportivo. D. Insultar de cualquier manera y por cualquier medio a la Conmebol".

No solo no viajó, sino que subió una foto en sus redes mirando el partido por TV.

Por esto, el accionar que podría devenir en una sanción es el manejo burocrático que tuvo Vasco Da Gama ya que, para cumplir con el deseo de Renato Gaúcho de no viajar, debieron quitarlo de su puesto en la lista oficial del equipo, e inmediatamente después del partido comenzaron las gestiones para restituirlo en su puesto en los papeles.

Con todos estos hechos, y tras haber subido fotos a redes sociales en los que se mostraba viendo el partido en el sillón de una casa, el DT podría afrontar sanciones que abarcan desde un simple llamado de atención hasta una multa económica.







