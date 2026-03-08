Riestra metió un bombazo en el mercado de pases y anunció la llegada del "Hazard Nigeriano" Johnson Nsumoh

Luego de dos meses de espera, Johnson Nsumoh llegó a nuestro país y se convirtió en nuevo refuerzo de Deportivo Riestra. El delantero nigeriano de 24 años, apodado el "Hazard Nigeriano" quien ya estaba inscripto en AFA, fue presentado de manera oficial y se puso a disposición del entrenador Gustavo Benítez. Llega desde la segunda división del fútbol de Eslovaquia.

El conjunto del Bajo Flores cerró la incorporación de Nsumoh a fines de enero. Sin embargo su llegada al país no fue fácil y se hizo esperar. La principal traba era el trámite migratorio, pero luego de varias semanas de espera, el cónsul aprobó la visa de "Kalu", Cancillería la autorizó y todos los detalles quedaron finiquitados.

El delantero nigeriano, que firmó contrato hasta el 31 de diciembre y será anotado en la lista de buena fe de Copa Sudamericana, arribó a Ezeiza este sábado y enseguida se trasladó al Speed Camp, ex La Candela, en la zona de La Matanza.

Allí, el jugador africano fue presentado de manera oficial en las redes sociales del club, tuvo el primer encuentro junto a sus compañeros y el cuerpo técnico lo irá evaluando día a día para ver cuándo se dará su debut.

¿Quién es Jhonson Nsumoh?

Nacido en la ciudad nigeriana de Port Harcourt y de 24 años, Jhonson Nsumoh es un extremo ambidiestro capaz de desequilibrar por ambas bandas con una gran facilidad: su principal virtud es el uno contra uno y una velocidad explosiva que lo vuelve indescifrable para los defensores rivales.

En total, acumula 88 partidos a nivel profesional, en los que ha anotado apenas seis goles y registrado 13 asistencias. Su mejor etapa fue en el fútbol de Malta, donde jugó 24 partidos e incluso llegó a disputar la fase clasificatoria de la UEFA Conference League.

Su último club fue el eslovaco Baník Lehota, aunque, a su corta edad, ya ha tenido experiencia en otros países europeos, habiendo jugado en equipos como Mosta, AS Trenín, FC ViOn, Spartak Trnava y Birkirkara.

Tras quedar libre en la segunda división de Eslovaquia, el jugador analizó varias ofertas del exterior, pero el proyecto deportivo y la visibilidad de la Liga Profesional argentina inclinaron la balanza.