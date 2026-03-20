River anunció un acuerdo histórico de financiamiento para la ampliación y el techado del Monumental

River anunció un acuerdo de financiamiento internacional por hasta 100.000.000 de dólares, destinado a la obra de ampliación y techado del Monumental que buscará elevar la capacidad del estadio a 101.000 espectadores.

El crédito fue acordado con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Este acuerdo contempla un plazo de pago de diez años, lo que le permitirá al Millonario empezar a abonarlo con las ganancias que generarán las obras unas vez estén culminadas.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales y en su sitio web oficial, el club informó los detalles sobre este acuerdo histórico para una asociación sin fines de lucro. Además, explicaron que "el crédito, junto con una parte del contrato por los recitales, los ingresos del naming y los propios recursos generados por la reforma, financiarán el costo total de la obra que incluirá, además, el desarrollo de infraestructura social, educativa y deportiva".

Por otra parte, detallaron cómo será la forma de pago y cuáles serán los plazos: "El financiamiento contempla un plazo total de 10 años, con un período de gracia de tres, lo que permitirá al Club comenzar a repagar el crédito una vez que la obra empiece a generar los recursos previstos. En este sentido, el esquema de repago se sustenta en los ingresos incrementales que generará la ampliación del Estadio".