River confirmó cuanta plata recibió por la venta de Mastantuono al Real Madrid: la diferencia que se desconocía

La venta de Franco Mastantuono al Real Madrid no solo le permitió a River embolsar una enorme suma de dinero, sino que también fue la transferencia más cara del fútbol argentino. Y si bien la misma le dejó 45.000.000 de dólares limpios al club, ahora se supo que la operación de hizo por un monto mayor.

La Comisión Directiva aprobó el ejercicio financiero del 2025, que será presentado a los socios del club en abril, dio un superávit de más de 38 millones de dólares. Lo importante es que una gran parte de esos números positivos puede atribuirse a la salida del juvenil.

Al ejecutar el Real Madrid su cláusula de rescisión, Mastantuono le dejó a River un total de 45 millones de euros netos. Pero los documentos revelaron un detalle extra: al sumar los montos correspondientes a cuestiones impositivas, cargas administrativas y porcentajes legales, el balance detalla que "la Asociación registra al 31 de diciembre de 2025 un resultado positivo bruto de $70.621.261.690" (pesos argentinos) por la ficha del jugador. Esta cifra equivale a 50.858.388,89 dólares al cambio actual.

Más allá de esto, con el fin de evitar la partida de talentos sin negociaciones de por medio, la dirigencia de River tomó la medida de blindar a sus jugadores con cláusulas de rescisión de 100 millones de euros, aplicables a los juveniles que firman su primer contrato y a los refuerzos con un alto valor de reventa.