Santiago Sosa atraviesa un fuerte conflicto con Racing y tomó una drástica decisión con su futuro: los detalles

En medio de un presente deportivo irregular, Racing suma una preocupación extra que sacude los cimientos del Cilindro de Avellaneda. Santiago Sosa, el pilar defensivo y capitán del equipo tras la salida de Gabriel Arias, se encuentra atravesando un complejo conflicto contractual que deja su futuro en jaque.

Uno de los principales focos de conflicto radica en la cuestión salarial. Sosa pretende percibir un sueldo acorde a su importancia dentro del equipo, similar al de Adrián Martínez, algo que la dirigencia de la Academia todavía no está dispuesta a conceder. Esta diferencia económica se transformó en un punto de tensión que, sumado a otros factores, alimenta la posibilidad de un cambio de aire.

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A pesar de este escenario, el vínculo del jugador con el cuerpo técnico es muy fuerte. El capitán es profundamente agradecido con Gustavo Costas y su equipo de trabajo, quienes apostaron por él tras su paso por la MLS y lograron potenciar su rendimiento a un nivel superlativo. Sin embargo, en paralelo, su representante, Hernán Berman, ha sido históricamente quien exploró distintas alternativas de salida en mercados anteriores.

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Por respeto al cuerpo técnico y para no desestabilizar a un plantel que solo ganó uno de los últimos cinco encuentros, Sosa decidió postergar cualquier tipo de exigencia o negociación hasta que finalice el primer semestre del año.

Para tranquilidad de los hinchas y del propio Costas, el tema no tendrá una resolución inmediata. El futuro del volante central recién se definirá durante el receso por el Mundial 2026, momento en el que la dirigencia deberá decidir si realiza el esfuerzo económico para retener a su caudillo o si acepta una oferta del Viejo Continente.