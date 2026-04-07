Sebastián Zunino, el árbitro elegido para el picante clásico entre Racing y River: los jueces de la fecha 14° del Apertura 2026

El Apertura 2026 ingresa, de a poco, en su etapa de definición en su fase regular y la jornada 14° de la Liga Profesional propone encuentros muy interesantes en los que habrá que prestarle mucha atención a los arbitrajes. Como siempre, en este espacio te informamos acerca de quiénes fueron las autoridades designadas para los diferentes encuentros, con varios clásicos como los cotejos más destacados.

El domingo por la noche, el golpeado Racing recibirá al envalentonado River de Chacho Coudet y contará con Sebastián Zunino como referí principal, que será secundado por Ariel Penel desde el VAR.

Asimismo, el sábado por la noche, los suplentes de Boca jugarán, en La Bombonera, ante Independiente y la LPF determinó que Andrés Merlos y Lucas Novelli sea la dupla arbitral que tengan a su cargo la conducción del derbi.

Además, el picante cruce entre Lanús y Banfield tendrá una dupla de lujo: Ariel Ramírez y Facundo Tello.

En tanto, el interesante cotejo por los puestos de vanguardia de la Zona A,, entre Estudiantes de La Plata y Unión tendrá a Yael Falcón Pérez, junto al imprevisible Fernando Espinoza.

Con una vuelta y un estreno, los convocados de River para enfrentar a Blooming en la Copa Sudamericana

Viernes 10 de abril



21.00 Belgrano -Aldosivi - Zona B (TNT Sports)

Árbitro : Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Joaquin Badano

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR : Leandro Rey Hilfer

AVAR: Mauro Ramos Errasti

Mariano Soso se la volvió a agarrar fuerte con un arbitro: la denuncia de maltrato hacia sus jugadores tras la derrota de Defensa y Justicia

Sábado 11 de abril



15.00 Deportivo Riestra - Instituto - Zona A (TNT Sports)

Árbitro : Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Diego Martin

Árbitro asistente 2: Mariana Dure

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR : Germán Delfino

AVAR: Diego Romero



15.30 Ind. Rivadavia Mza. - Argentinos - Zona B (ESPN Premium)

Árbitro : Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR : Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Facundo Rodríguez



17.15 Estudiantes - Unión - Zona A (TNT Sports)

Árbitro : Yael Falcón Perez

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR : Fernando Espinoza

AVAR: José Castelli



19.30 Boca - Independiente - Zona A (TNT Sports)

Árbitro : Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Diego Bonfa

Cuarto árbitro: Matías Billone

VAR : Lucas Novelli

AVAR: Mariano Ascenzi



21.45 Estudiantes (Río Cuarto) - Barracas Central - Zona B (ESPN Premium)

Árbitro : Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR : Silvio Trucco

AVAR: Eduardo Lucero

La historia del juvenil de River que fue anotado por Flamengo en la lista de buena fe de la Copa Libertadores

Domingo 12 de abril



15.00 Newell's - San Lorenzo - Zona A (ESPN Premium)

Árbitro : Sebastián Martinez Beligoy

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Dario Sandoval

VAR: José Carreras

AVAR: Diego Verlota



15.00 Platense - Gimnasia (Mza.) - Zona A (TNT Sports)

Árbitro : Juan Pablo Loustau

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

VAR : Nicolás Lamolina

AVAR: Walter Ferreyra



17.30 Atlético Tucumán - Tigre - Zona B (ESPN Premium)

Árbitro : Pablo Echaverría

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

VAR : Sebastián Habib

AVAR: Gastón Suárez



17.30 Huracán - Rosario Central - Zona B (TNT Sports)

Árbitro : Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Adrián Nuñez Rodriguez

VAR : Hernán Mastrángelo

AVAR: Gastón Iglesias



20.00 Racing - River - Zona B (ESPN Premium)

Árbitro : Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR : Ariel Penel

AVAR: Lucas Comesaña

San Lorenzo debuta en la Sudamericana ante Recoleta: posible equipo y el regreso de Romaña

Lunes 13 de abril