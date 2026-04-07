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LA TENDRÁ DIFÍCIL

Sebastián Zunino, el árbitro elegido para el picante clásico entre Racing y River: los jueces de la fecha 14° del Apertura 2026

En una jornada signada por varios clásicos, a Zunino le dieron la responsabilidad de comandar el más picante de ellos. Será secundado por Ariel Penel desde el VAR. En esta nota, todas las designaciones.

El Apertura 2026 ingresa, de a poco, en su etapa de definición en su fase regular y la jornada 14° de la Liga Profesional propone encuentros muy interesantes en los que habrá que prestarle mucha atención a los arbitrajes. Como siempre, en este espacio te informamos acerca de quiénes fueron las autoridades designadas para los diferentes encuentros, con varios clásicos como los cotejos más destacados. 

El domingo por la noche, el golpeado Racing recibirá al envalentonado River de Chacho Coudet y contará con Sebastián Zunino como referí principal, que será secundado por Ariel Penel desde el VAR. 

Asimismo, el sábado por la noche, los suplentes de Boca jugarán, en La Bombonera, ante Independiente y la LPF determinó que Andrés Merlos y Lucas Novelli sea la dupla arbitral que tengan a su cargo la conducción del derbi. 

Además, el picante cruce entre Lanús y Banfield tendrá una dupla de lujo: Ariel Ramírez y Facundo Tello

En tanto, el interesante cotejo por los puestos de vanguardia de la Zona A,, entre Estudiantes de La Plata y Unión tendrá a Yael Falcón Pérez, junto al imprevisible Fernando Espinoza. 

Con una vuelta y un estreno, los convocados de River para enfrentar a Blooming en la Copa Sudamericana

Viernes 10 de abril


21.00 Belgrano -Aldosivi - Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Leandro Rey Hilfer
AVAR: Mauro Ramos Errasti

Mariano Soso se la volvió a agarrar fuerte con un arbitro: la denuncia de maltrato hacia sus jugadores tras la derrota de Defensa y Justicia

Sábado 11 de abril


15.00 Deportivo Riestra - Instituto - Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Diego Martin
Árbitro asistente 2: Mariana Dure
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Romero

15.30 Ind. Rivadavia Mza. - Argentinos - Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Facundo Rodríguez

17.15 Estudiantes - Unión - Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Perez
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: José Castelli

19.30 Boca - Independiente - Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Diego Bonfa
Cuarto árbitro: Matías Billone
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Mariano Ascenzi

21.45 Estudiantes (Río Cuarto) - Barracas Central - Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Eduardo Lucero

La historia del juvenil de River que fue anotado por Flamengo en la lista de buena fe de la Copa Libertadores

Domingo 12 de abril


15.00 Newell's - San Lorenzo - Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martinez Beligoy
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Dario Sandoval
VAR: José Carreras
AVAR: Diego Verlota

15.00 Platense - Gimnasia (Mza.) - Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Walter Ferreyra

17.30 Atlético Tucumán - Tigre - Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Echaverría
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Gastón Suárez

17.30 Huracán - Rosario Central - Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Adrián Nuñez Rodriguez
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Gastón Iglesias

20.00 Racing - River - Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Ariel Penel
AVAR: Lucas Comesaña

San Lorenzo debuta en la Sudamericana ante Recoleta: posible equipo y el regreso de Romaña

Lunes 13 de abril


16.30 Sarmiento - Gimnasia  LP - Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Julio Fernández

16.30 Defensa y Justicia - Talleres - Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Hector Paletta
AVAR: Javier Uziga

19.00 Lanús - Banfield - Interzonal (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramirez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Cristian Navarro
Cuarto árbitro: Fernando Echenique
VAR: Facundo Tello
AVAR: Federico Cano

21.30 Vélez - Central Córdoba - Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Ernesto Callegari

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