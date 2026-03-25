Sufre Boca: Galatasaray se mete en la pelea por Dybala

Boca Juniors sigue intentando tratar de convencer a Paulo Dybala para cumplirle el sueño a Juan Román Riquelme de tenerlo junto a Leandro Paredes con la camiseta azul y oro disputando la Copa Libertadores de América 2026.

El Xeneize aspira que La Joya llegue en condición de libre en junio, pero no la tendrá para nada fácil ya que le salió un importante competidor por el actual futbolista de la Roma, campeón del Mundial Qatar 2022 con la Selección Argentina.

Se trata del Galatasaray de Turquía, equipo en donde milita Mauro Icardi, quien quiere quedarse los servicios de Dybala.

La diferencia, según reveló La Gazzetta dello Sport, es que Galatasaray estaría dispuesto a ofrecerle tres años de vínculo por unos seis millones de dólares, una cifra que ni por asomo puede asumir en el club de la Ribera.