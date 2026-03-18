Con una asistencia de Alexis Mac Allister, Liverpool pasó por arriba a Galatasaray y continúa en la Champions League
Por la vuelta de los octavos de final, Liverpool aplastó a Galatasaray con un pase gol de Alexis Mac Allister y se instaló en los cuartos de final de la Champions League.
Luego de caer en la ida, Liverpool no le tuvo piedad a Galatasaray, se impuso 4-0 en Anfield y pasó a los cuartos de final de la Champions League.
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En un encuentro sin equivalencias, los Reds salieron decididos desde el inicio y, después de crear algunas situaciones, Alexis Mac Allister sacó un córner notable y Dominik Szoboszlai anotó el 1-0 a los 25 minutos.
Ya en tiempo de descuento, Mohamed Salah tuvo la chance de estirar la ventaja de penal, pero el arquero Uurcan Çakr le ganó el duelo.
Para la parte complementaria la tónica no se modificó y, de hecho, el dominio de los dirigidos por Arne Slot se acentuó sustancialmente frente a un conjunto turco sin respuestas.
De hecho, pese a que Çakr respondió varias veces, una ráfaga de 10' bastó para que Hugo Ekitiké, Ryan Gravenberch y Salah configuren el abultado marcador final.
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Gracias a la victoria, Liverpool se metió entre los ocho mejores equipos del torneo y ahora deberá medirse nada más y nada menos que con PSG.