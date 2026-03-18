Con una asistencia de Alexis Mac Allister, Liverpool pasó por arriba a Galatasaray y continúa en la Champions League

Luego de caer en la ida, Liverpool no le tuvo piedad a Galatasaray, se impuso 4-0 en Anfield y pasó a los cuartos de final de la Champions League.

Con un golazo de Julián Álvarez, el Atlético Madrid eliminó al Tottenham y pasó a los cuartos de la Champions League

En un encuentro sin equivalencias, los Reds salieron decididos desde el inicio y, después de crear algunas situaciones, Alexis Mac Allister sacó un córner notable y Dominik Szoboszlai anotó el 1-0 a los 25 minutos.

¡GOLAZO DEL LABORATORIO DE SLOT! Asistencia de Mac Allister desde el tiro de esquina y gol de Szoboszlai para empatar el global 1-1 entre Liverpool y Galatasaray.



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Ya en tiempo de descuento, Mohamed Salah tuvo la chance de estirar la ventaja de penal, pero el arquero Uurcan Çakr le ganó el duelo.

¡¡LA SERIE SIGUE IGUALADA!! ¡SALAH LA QUISO PICAR Y CAKIR LE ATAJÓ EL PENAL!



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Para la parte complementaria la tónica no se modificó y, de hecho, el dominio de los dirigidos por Arne Slot se acentuó sustancialmente frente a un conjunto turco sin respuestas.

De hecho, pese a que Çakr respondió varias veces, una ráfaga de 10' bastó para que Hugo Ekitiké, Ryan Gravenberch y Salah configuren el abultado marcador final.

¡¡REMONTADA RED EN ANFIELD!! Mac Allister para Salah y asistencia del Faraón para que Ekitike anote el 2-0 Liverpool vs. Galatasaray y se ponga 2-1 en el global.



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¡EN UNA RÁFAGA TOMA DOS DE VENTAJA! Gravenberch rescató el rebote tras el remate de Salah y anotó el 3-0 (3-1 global) de Liverpool vs. Galatasaray.



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¡¡DÓNDE LA CLAVASTE, BRUJO!! GOLAZO DE SALAH PARA EL 4-0 DE LIVERPOOL VS. GALATASARAY.



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El Gobierno de Senegal denunciará a la CAF y Marruecos rompió el silencio tras obtener la Copa África por escritorio

Gracias a la victoria, Liverpool se metió entre los ocho mejores equipos del torneo y ahora deberá medirse nada más y nada menos que con PSG.