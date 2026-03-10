Batacazo: el Galatasaray se impuso ante el Liverpool, por la Champions League

El Galatasaray dio el batacazo y venció, en Estambul, al Liverpool por la ida de los octavos de final de la Champions League. El conjunto turco le ganó a los Reds por 1-0 con gol de Mario Lemina en el comienzo de la primera parte.

En el equipo inglés fue titular el argentino Alexis Mac Allister, mientras que para los locales no ingresó Mauro Icardi.

El gol llegó apenas a los seis minutos del primer tiempo cuando tras un tiro de esquina Víctor Oshimen bajó la pelota y el mediocampista aprovechó para abrir el marcador.

En la segunda parte, el delantero nigeriano había puesto el 2 a 0 para los locales, pero el gol fue anulado por posición adelantada.

Unos minutos más tarde, el Liverpool había logrado llegar al empate tras un gran centro de Dominik Szoboszlai e Ibrahima Konaté se llevó puesta la pelota para marcar, pero el juez anuló el gol por mano del defensor. La vuelta será el próximo miércoles en Anfield.