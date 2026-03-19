Videos escalofriantes: Galatasaray demandará a Liverpool tras la impactante lesión de un futbolista en el cruce por Champions League

Una escena impactante sacudió el estadio de Anfield en los minutos finales del partido entre Liverpool y Galatasaray por la Champions League, cuando un futbolista del elenco turco terminó lesionado tras sufrir un accidente con la publicidad perimetral al campo de juego.

Ante esta anómala situación, el club visitante realizará una demanda formal contra la institución inglesa, a la que acusa por la lesión de su futbolista.

Inédito: Senegal escondió la Copa Africana en una base militar tras el escritoriazo que le dio el título a Marruecos

El controvertido episodio tuvo como protagonista a Noa Lang, quien perdió la estabilidad y quedó con el pulgar atrapado en una estructura publicitaria.

Noa Lang elinin kesildi%u011Fi an. Bakal%u0131m @UEFAcom ne yapt%u0131r%u0131m uygulayacak ? pic.twitter.com/Q9VaDolEpX — TR71 0001 0004 3533 8704 4855 (@Sansar_Jack) March 19, 2026

La acción derivó en una caída con ostensibles gestos de dolor por parte del damnificado, a quien tuvieron que suministrarle oxigeno dentro del campo de juego y, luego, retirarlo en camilla.

#FanáticosPlus | %uD83D%uDE33%uD83D%uDEA8 El atacante del Galatasaray, Noa Lang, sufrió una grave lesión en la mano derecha tras quedar su dedo atorado en la publicidad del estadio.



Fue atendido de inmediato y abandonó el partido entre evidentes gestos de dolor. %uD83D%uDE28 pic.twitter.com/JtJS4x2QW3 — Fanáticos + (@FanaticosGMV) March 19, 2026

Tras toda esa tensa situación, el jugador fue traslado a su vestuario y, luego, derivado a un hospital para una intervención inmediata.

El protagonista fue Noa Lang, quien perdió la estabilidad y quedó con su dedo pulgar atrapado en una estructura publicitaria.

Horas más tarde, el propio futbolista llevó tranquilidad desde sus redes sociales, en las cuales escribió: "¡La cirugía salió bien! Gracias por todos los mensajes".

Irán no se baja del Mundial 2026 y avisó: "Boicotearemos a Estados Unidos"

Tras la eliminación en la Champions, Galatasaray avanzó con un reclamo formal contra Liverpool y, en ese sentido, la dirigencia ya inició gestiones ante el organismo que regula la competencia continental.

Su director deportivo, Eray Yazga, explicó los pasos que están dando desde el club, en diálogo con 'HTSpor': "Presentamos una queja ante los representantes de la UEFA después del partido. Ellos también hicieron sus investigaciones y evaluarán lo ocurrido". Además, agregó: "Estamos en conversaciones con nuestros abogados. Presentaremos una demanda de indemnización ante la UEFA".

El impacto del accidente también repercutió en el plantel rival, pues algunos jugadores se mostraron conmocionados por la gravedad de la escena. "Cuando fui a ver cómo estaba, varias personas me dijeron que le habían arrancado la mitad del dedo. Tenia mucho dolor", relató Jeremie Frimpong.

Ahora la UEFA deberá determinar responsabilidades y evaluar si las instalaciones del estadio presentaban algún tipo de peligro. De esa resolución dependerán posibles sanciones económicas para el conjunto inglés o una compensación para la institución turca.