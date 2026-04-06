Sufre San Lorenzo: la figura que se queda afuera del duelo con Newell´s por el Torneo Apertura 2026

San Lorenzo de Almagro logró un triunfo clave ante Estudiantes de La Plata por 1-0 y comienza a mostrar señales de recuperación bajo la conducción de Gustavo Álvarez. Sin embargo, la victoria dejó una preocupación importante de cara al próximo compromiso en la Liga Profesional.

San Lorenzo ganó, pero pierde a su capitán ante Newell's

El mediocampista Nicolás Tripichio llegó a la quinta amarilla y no podrá estar presente en el duelo del domingo frente a Newell's Old Boys en Rosario. Será la primera ausencia del capitán en la temporada, tras haber sido titular en los 13 partidos disputados por el Ciclón en 2026.

La baja representa un desafío inmediato para Gustavo Álvarez, quien deberá encontrar un reemplazo en una zona clave del equipo.

Opciones en el mediocampo y posible cambio de esquema

Entre las alternativas que maneja el entrenador aparece Ignacio Perruzzi, habitual titular durante el año, aunque no fue de la partida ante el Pincha. También surgen como opciones Mauricio Cardillo y Gonzalo Abrego.

Otra posibilidad es modificar el esquema táctico e incluir a Alexis Cuello junto a Rodrigo Auzmendi en ofensiva.

Tripichio sí estará en la Copa Sudamericana

Pese a la sanción en el torneo local, Nicolás Tripichio podrá decir presente el miércoles cuando San Lorenzo enfrente a Deportivo Recoleta por la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El descanso forzado en la Liga podría ser un alivio en un calendario exigente, con doble competencia durante abril.