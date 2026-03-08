Video: la feroz batalla campal entre los jugadores de Cruzeiro y Mineiro en la final estadual

Después de siete años sin títulos estaduales, Cruzeiro venció este domingo a Atlético Mineiro por 1-0 y se consagró campeón del Campeonato Mineiro 2026, en una final que terminó con una inédita batalla campal

Con un gol de Kaio Jorge, la Raposa logró festejar después de mucho tiempo: la última vez que el club había levantado el trofeo del Mineiro había sido en 2019. De esta manera, la victoria de Cruzeiro puso fin a la racha de seis títulos estatales consecutivos de su rival.

Video escalofriante. la brutal patada de un futbolista argentino que rompió en mil pedazos el pie de un delantero de Independiente del Valle

Sin embargo, la noticia del cruce fue que el clásico terminó con una batalla campal en el campo de juego.

El encuentro se definió en el segundo tiempo. A los 14 minutos, apareció Gerson, que combinó con Matheus Pereira por la izquierda y envió un centro al segundo palo. Allí, Kaio Jorge saltó bien y cabeceó al palo contrario de Everson para abrir el marcador y festejar el único gol del encuentro.

Más allá de algunos remates de Hulk y un penal reclamado por Mineiro (con Eduardo Domínguez como DT) a poco del final del cotejo, el partido entró en una meseta.

Messi gana hasta 80 millones dólares por año en Inter Miami: así se compone su salario

El clásico terminó en una pelea generalizada. La confusión comenzó después de que Everson atajara un remate de Matheus Pereira y recibiera un choque de Christian. El arquero de Atlético devolvió el empujón y luego recibió una patada en la espalda y allí se despertó el descontrol, del que participaron Lyanco, Cássio, Gerson y varios jugadores más. Matheus Pereira y Hulk fueron de los más alterados.

%uD83E%uDD2C%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 SE AGARRARON A LAS PIÑAS EN EL CLÁSICO ENTRE CRUZEIRO Y MINEIRO.pic.twitter.com/A0dZ6zq4Lb — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 8, 2026

Vale mencionar que la trifulca dentro del campo tardó más de cinco minutos en ser controlada.