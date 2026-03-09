Walter Mazzantti dejaría Independiente y se suma a Newell's

Walter Mazzantti dejó Independiente de Avellaneda y continuará su carrera en Newell's Old Boys de Rosario. El delantero de 29 años fue cedido a préstamo al club rosarino, donde ya se encuentra entrenando junto al plantel que dirige la "Lepra".

La operación se terminó de cerrar en las últimas horas y contempla el pago de 200 mil dólares por el cargo de la cesión. Además, el acuerdo incluye una opción de compra de 3 millones de dólares por el 70% del pase del futbolista.

Actualmente, Independiente posee el 90% de los derechos económicos del jugador, por lo que una eventual venta podría significar un ingreso importante para el club de Avellaneda.

Lo cierto es que el paso de Mazzantti por el "Rojo" estuvo lejos de cumplir con las expectativas. Cuando llegó, Independiente había realizado una fuerte inversión al pagar 3,5 millones de dólares por su ficha.

Sin embargo, el delantero nunca logró consolidarse dentro del equipo y terminó teniendo una participación limitada.

En total, Mazzantti disputó 19 partidos con la camiseta de Independiente, sin convertir goles ni registrar asistencias.

Con su salida confirmada, el entrenador Gustavo Quinteros deberá buscar nuevas alternativas para cubrir el sector derecho del ataque, un puesto en el que podría aparecer alguna opción surgida de las divisiones inferiores del club.