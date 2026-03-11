Bam Adebayo hizo historia en la NBA: convirtió 83 puntos, superó a Kobe Bryant y logró la segunda máxima anotación

Historia pura gracias a una actuación impresionante fue lo que logró el ala pivot estadounidense Bam Adebayo, quien se convirtió en el segundo máximo anotador de un partido de la NBA con 83 puntos en la victoria de Miami Heat ante Washington Wizards por 150-129. Con esta marca, superó los 81 puntos de Kobe Bryant y se colocó por detrás del legendario Wilt Chamberlain, quien alcanzó los 100 puntos en un encuentro regular.

Todo comenzó con una actuación increíble en el primer cuarto, donde el deportista nacido en Nueva Jersey anotó 31 puntos. Lejos de conformarse con la impresionante cifra, llegó a la mitad del cotejo con 43 unidades, situación que palpitó la histórica noche que se presenciaría en Miami.

Para el tercer periodo, Adebayo llevaba anotado 62 unidades y en el último parcial marcó otros 21 para alcanzar los 83 puntos, desplazar a Kobe Bryant al tercer lugar y volver locos a los fanáticos presentes en el estadio.

Con 20/43 en tiros de campo, 36/43 tiros libres, 9 rebotes y 3 asistencias, Bam concretó un partido que quedará marcado en los anales de la historia de la NBA y con un récord muy difícil de superar.

Máximos anotadores en un partido de NBA: