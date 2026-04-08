Barcelona vs. Atlético de Madrid, por la Champions League: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Barcelona recibe hoy miércoles al Atlético de Madrid, a partir de las 16 en el Camp Nou, por la ida de los cuartos de final de la Champions League. El árbitro del encuentro será István Kovács, quien estará acompañado por su asistente Christian Dingert desde el VAR.

El equipo de Hansi Flick llega motivado a este duelo ya que es el líder de LaLiga de España, con siete puntos de ventaja sobre Real Madrid. La única mala es la baja de Raphina, quien se lesionó con Brasil durante la fecha FIFA y sería reemplazado en el once con Marcus Rashford.



Por otro lado el Colchonero de Diego Simeone está cuarto en el torneo local de España, con algunas lagunas en defensa, por lo que le cuesta terminar con la valla invicta y al que muchas veces le cuesta reaccionar cuando está abajo en el marcador. Julián Álvarez apunta para estar desde el inicio en este trascendental cotejo.

El fin de semana pasado Barcelona venció al Atlético de Madrid 2 a 1 en la fecha 30 de La Liga de España. Los goles del culé fueron anotados por Marcus Rashford y Robert Lewandowski, mientras que Giuliano Simeone marcó para el Colcholero. En cuanto a las estadísticas, Barcelona tuvo una posesión del 61% frente al 39% de Atl. Madrid, y realizó 22 tiros al arco en comparación con 6 de su rival.

Probables formaciones de Barcelona vs. Atlético de Madrid por Champions League

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; Robert Lewandowski. DT: Hans-Dieter Flick

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marc Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Marcos Llorente, Koke, Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Ademola Lookman; Julián Álvarez. DT: Diego Simeone

Cómo ver en vivo Barcelona vs. Atlético de Madrid por Champions League

El partido entre Barcelona y Atlético de Madrid por cuartos de final de la Champions League será televisado por Fox Sports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas de streaming de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.



