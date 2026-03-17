PSG borró al Chelsea de Enzo Fernández y está en los cuartos de final de la Champions League

Poco más de un tiempo en toda la serie fue lo que Chelsea pudo competir ante un PSG que desplegó todo su potencial. Hoy, el conjunto parisino se impuso 3-0 en la vuelta de la serie y pasó a los cuartos de final de la Champions League con un contundente 8-2 en el resultado global.

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Si bien tenían que remontar desde el inicio, los Blues guardaban alguna esperanza de poder pasar de fase. Sin embargo, la visita se encargó rápidamente de pulverizar cualquier ilusión.

Tanto es así que, apenas a los cinco minutos, Khvicha Kvaratskhelia le dio la ventaja a los dirigidos por Luis Enrique y Bradley Barcola amplió la diferencia antes del cuarto de hora.

¿EL GOL QUE SENTENCIA LA SERIE? Kvaratskhelia aprovechó el error de Sarr y marcó el 1-0 (6-2 global) del PSG ante Chelsea.



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¡GOLAZO TOTAL DEL PSG! Barcola la puso en el ángulo y marcó el ¡¡7-2 GLOBAL!! del conjunto parisino ante Chelsea. ¡Histórico!



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Con una total impotencia, el combinado británico, que tuvo a Enzo Fernández como titular y un rato de Alejandro Garnacho, no pudo hacer demasiado y, ya en el complemento, Senny Mayulu selló las cifras finales.

¡PALIZA PARISINA! Mayulu marcó un golazo y puso el ¡8-2 GLOBAL! del PSG ante Chelsea.



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Así las cosas, PSG se metió entre los ocho mejores de la competencia y continúa en la pelea por defender el título que obtuvo en la última edición. Mañana, conocerá a su próximo rival, el cual saldrá del duelo entre Liverpool y Galatasaray.