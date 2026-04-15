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JORNADA REDONDA

Boca quedó puntero en su grupo gracias a la agónica victoria de la Universidad Católica frente a Cruzeiro por la Copa Libertadores

Este miércoles, la Universidad Católica sorprendió a Cruzeiro en Brasil y dejó a Boca como el único puntero en el Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

EBalmaceda

La Universidad Católica sorprendió hoy a Cruzeiro, se impuso 2-1 como visitante por la fecha 2 del Grupo D y le dio una gran noticia a Boca en la Copa Libertadores 2026.

Boca tomó una tajante decisión tras la grave lesión de Agustín Marchesin

Luego de caer en el debut, los Cruzados se plantaron en el Estadio Mineirão y, a los 29 minutos del primer tiempo, se pusieron en ventaja gracias al tremendo cabezazo de Justo Giani.

En el complemento, más precisamente a los 15', Clemente Montes se cruzó dentro del área con Kaiki Bruno y el árbitro cobró un polémico penal que Matheus Pereira cambió por gol.

Finalmente, en tiempo de descuento, Jhojan Valencia mandó un centro preciso y Jimmy Martínez le dio el agónico triunfo al conjunto trasandino.

Sin Di María, Copetti le dio un triunfazo a Rosario Central ante Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores

Con este resultado, el Xeneize quedó como el único líder de la zona con seis puntos, mientras que el equipo chileno y el Cabuloso lo escoltan con tres unidades. Además, Barcelona de Guayaquil continúa sin sumar.

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