Boca quedó puntero en su grupo gracias a la agónica victoria de la Universidad Católica frente a Cruzeiro por la Copa Libertadores
Este miércoles, la Universidad Católica sorprendió a Cruzeiro en Brasil y dejó a Boca como el único puntero en el Grupo D de la Copa Libertadores 2026.
La Universidad Católica sorprendió hoy a Cruzeiro, se impuso 2-1 como visitante por la fecha 2 del Grupo D y le dio una gran noticia a Boca en la Copa Libertadores 2026.
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Luego de caer en el debut, los Cruzados se plantaron en el Estadio Mineirão y, a los 29 minutos del primer tiempo, se pusieron en ventaja gracias al tremendo cabezazo de Justo Giani.
En el complemento, más precisamente a los 15', Clemente Montes se cruzó dentro del área con Kaiki Bruno y el árbitro cobró un polémico penal que Matheus Pereira cambió por gol.
Finalmente, en tiempo de descuento, Jhojan Valencia mandó un centro preciso y Jimmy Martínez le dio el agónico triunfo al conjunto trasandino.
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Con este resultado, el Xeneize quedó como el único líder de la zona con seis puntos, mientras que el equipo chileno y el Cabuloso lo escoltan con tres unidades. Además, Barcelona de Guayaquil continúa sin sumar.