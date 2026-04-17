Los equipos argentinos hicieron historia con su semana inmejorable en la Copa Libertadores

Ayer, la Copa Libertadores 2026 terminó con una fecha 2 de la fase de grupos que fue realmente histórica para los equipos argentinos.

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De la goleada de Boca ante Barcelona de Guayaquil, hasta los resonantes triunfos de Independiente Rivadavia y Platense frente a Fluminense y Peñarol, respectivamente, todos los clubes salieron victoriosos y consiguieron un hito.

Es que, debido a los seis triunfos, los combinados de nuestro país firmaron un pleno en la misma semana por primera vez desde que se acepta esa cantidad de cupos.

%uD83D%uDD25%uD83C%uDFC6 ¡Los resultados de la semana en la CONMEBOL #Libertadores! pic.twitter.com/gmUxtpxPdq — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 17, 2026

Vale resaltar que en la sexta jornada de la edición de 2008 todos los resultados fueron favorables, aunque uno de los compromisos se disputó la semana siguiente.

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Gracias a esa configuración, Argentina igualó a Brasil, que anteriormente obtuvo una mención similar en seis oportunidades.