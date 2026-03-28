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POCAS GANAS

Malas noticias para Boca: en Chile no quieren visitantes para el partido ante la Universidad Católica por la Copa Libertadores

Este sábado, las autoridades chilenas recibieron un pedido formal para que los hinchas de Boca no puedan estar en el encuentro frente a la Universidad Católica por la fecha 1 de la Copa Libertadores 2026.

EBalmaceda

El próximo martes 7 de abril, Boca visitará a la Universidad Católica de Chile e iniciará su camino en la Copa Libertadores 2026.

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Sin embargo, pese a que faltan varios días, el encuentro quedó envuelto en la polémica debido a la presencia de hinchas del Xeneize.

En un primer momento, el club trasandino le ofreció apenas 450 entradas a la institución de la ribera, pero ahora el problema se agudizó.

Tanto es así que la alcaldesa de Las Condes, comuna en la que se ubica el Claro Arena, le pidió a las autoridades que el cotejo solo tenga público local.

Malas noticias para Boca: en Chile no quieren visitantes para el partido ante la Universidad Católica por la Copa Libertadores

La razón por la que Catalina San Martín hizo su solicitud ante el delegado presidencial Germán Codina tiene que ver con que el partido fue calificado como "de alto riesgo". Ahora resta saber la resolución definitiva.

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Vale resaltar que el duelo entre Boca y la Universidad Católica será el primer enfrentamiento entre un equipo argentino y otro chileno desde los graves incidentes que tuvieron lugar en la serie que Independiente y la Universidad de Chile protagonizaron en agosto de 2025.

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