Así es el historial de River en la Copa Sudamericana

River Plate iniciará este miércoles su camino en la Copa Sudamericana 2026 cuando visite a Blooming en Bolivia, por la primera fecha del Grupo H, en el que también compiten Carabobo de Venezuela y Bragantino de Brasil. El encuentro se disputará desde las 21:30 (hora argentina) en Santa Cruz de la Sierra.

El equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet afronta este regreso al segundo torneo más importante del continente luego de 11 años, con la presión de pelear por el título y llegar a las instancias decisivas.

Será la duodécima participación del "Millonario" en la Copa Sudamericana, un certamen que marcó uno de los hitos más importantes de su historia reciente. Su mejor actuación se dio en 2014, cuando se consagró campeón tras vencer a Atlético Nacional en la final, en lo que significó el inicio de una etapa dorada a nivel internacional.

En aquella edición, River también protagonizó una recordada semifinal ante Boca, definida por un 1-0 en el Monumental con un penal atajado por Marcelo Barovero a Emmanuel Gigliotti, una de las jugadas más icónicas del club en el siglo XXI.

Otra campaña destacada fue la de 2003, cuando alcanzó la final pero cayó ante Cienciano de Perú por un global de 4-3.

La última participación del conjunto de Núñez en este torneo fue en 2015, cuando quedó eliminado ante Huracán. Anteriormente, también fue eliminado en esa instancia en 2007 frente a Arsenal de Sarandí, mientras que en 2013 cayó ante Lanús, que luego se consagraría campeón.

Además, River alcanzó los octavos de final en las ediciones 2002, 2004, 2005, 2006 y 2008, mientras que en 2009 quedó eliminado en la primera fase.

Con un grupo accesible en los papeles y sin antecedentes previos ante sus rivales actuales, el conjunto argentino buscará comenzar con el pie derecho y reafirmar su candidatura en un torneo que históricamente supo conquistar y que hoy lo vuelve a tener como protagonista.

El historial de River en la Copa Sudamericana

2002: octavos de final

2003: finalista

2004: octavos de final

2005: octavos de final

2006: octavos de final

2007: semifinal

2008: octavos de final

2009: primera fase

2013: cuartos de final

2014: campeón

2015: semifinal



