La fuerte decisión de Coudet en la formación de River para su debut en Copa Sudamericana ante Blooming

River Plate iniciará su camino en la Copa Sudamericana 2026 este miércoles cuando visite a Blooming. El encuentro se disputará desde las 21:30 en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet buscará comenzar con el pie derecho en un torneo donde aparece como uno de los candidatos.

Para este compromiso, el "Millonario" recupera a Gonzalo Montiel, una pieza clave en defensa que volvería a la titularidad. La intención del cuerpo técnico es poner lo mejor disponible en el debut continental.



Sin embargo, no podrá contar con Marcos Acuña ni con Maximiliano Salas, ambos suspendidos.

Se vienen partidos importantes para River

El Millonario no solamente afrontará su estreno en la Copa Sudamericana este miércoles sino que por delante cuenta con partidos que pueden ser determinantes. El próximo domingo se medirá ante Racing en Avellaneda, el próximo miércoles jugará contra Carabobo en el Estadio Monumental, mientras que el domingo 19 se verá las caras nada menos que contra Boca en un Superclásico que se disputará en Núñez.

La probable formación de River vs. Blooming, por la Copa Sudamericana

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Tomás Galván o Juan Fernando Quintero, Fausto Vera, Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet