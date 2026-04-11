Boca, River y los equipos argentinos ya tienen árbitros para la segunda fecha de las copas Libertadores y Sudamericana

Después de la primera semana de competencia, tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana se preparan para la fecha 2 de la fase de grupos.

Renato Gaúcho sería sancionado por su faltazo en el partido entre Vasco Da Gama y Barracas Central

En ese marco, Conmebol dio a conocer las designaciones de los árbitros para cada juego, en los que habrá varios equipos argentinos involucrados.

El martes, desde las 21:00, Boca recibirá a Barcelona de Guayaquil con el arbitraje de Wilmar Roldán, quien estará acompañado desde el VAR por Leonard Mosquera.

Al otro día, el chileno Cristian Garay, con la presencia en cabina de su compatriota Rodrigo Carvajal, pitará en el duelo entre Racing y Botafogo, mientras que el peruano Kevin Ortega, junto a Carlos Orbe, impartirá justicia en el encuentro en el que River recibirá a Carabobo.

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Conmebol anunció los árbitros para la fecha 2 de las copas: las designaciones completas para los argentinos

Copa Libertadores

martes 14 de abril

Estudiantes de La Plata vs. Cusco FC - 19:00

Árbitro: José Cabero

Asistente 1: Claudio Urrutia

Asistente 2: Alejandro Molina

Cuarto árbitro: Cristian Garay

VAR: Rodrigo Carvajal

AVAR: Juan Serrano

Boca vs. Barcelona de Guayaquil - 21:00

Árbitro: Wilmar Roldán

Asistente 1: Jhon León

Asistente 2: Jhon Gallego

Cuarto árbitro: Kevin Ortega

VAR: Leonard Mosquera

AVAR: Michael Orue





miércoles 15 de abril

Libertad de Paraguay vs. Rosario Central - 19:00

Árbitro: Raphael Claus

Asistente 1: Bruno Boschilia

Asistente 2: Nailton Oliveira

Cuarto árbitro: Paulo Zanovelli

VAR: Daniel Nobre

AVAR: Rodrigo Nunes





Fluminense vs. Independiente Rivadavia - 21:30

Árbitro: Jhon Ospina

Asistente 1: Miguel Roldán

Asistente 2: Mary Blanco

Cuarto árbitro: Yerson Zambrano

VAR: Franklin Congo

AVAR: Paula Fernández





jueves 16 de abril

Lanús vs. Always Ready - 19:00

Árbitro: Alexis Herrera

Asistente 1: Lubin Torrealba

Asistente 2: Alberto Ponte

Cuarto árbitro: Rony Cueva

VAR: Ángel Arteaga

AVAR: Reyes Soto





Peñarol vs. Platense - 21:30

Árbitro: Derlis López

Asistente 1: Eduardo Cardozo

Asistente 2: Luis Onieva

Cuarto árbitro: Blas Romero

VAR: Mario Díaz de Vivar

AVAR: José Cuevas





Copa Sudamericana

martes 14 de abril

Gremio de Porto Alegre vs. Deportivo Riestra - 19:00

Árbitro: Gery Vargas

Asistente 1: José Antelo

Asistente 2: Edwar Saavedra

Cuarto árbitro: Crhistian Alemán

VAR: Jorge Justiniano

AVAR: Ariel Guizada





miércoles 15 de abril

Racing vs. Botagofo - 19:00

Árbitro: Cristian Garay

Asistente 1: Claudio Urrutia

Asistente 2: Alejandro Molina

Cuarto árbitro: José Cabero

VAR: Rodrigo Carvajal

AVAR: Juan Serrano





River vs. Carabobo - 21:00

Árbitro: Kevin Ortega

Asistente 1: Michael Orue

Asistente 2: Stephen Atoche

Cuarto árbitro: Augusto Aragón

VAR: Carlos Orbe

AVAR: Byron Romero





Olimpia de Paraguay vs. Barracas Central - 21:00

Árbitro: Andrés Rojas

Asistente 1: Richard Ortiz

Asistente 2: David Fuentes

Cuarto árbitro: Jairo Mayorga

VAR: David Rodríguez

AVAR: Luis Picon





jueves 16 de abril

Tigre vs. Macará - 19:00

Árbitro: Rafael Klein

Asistente 1: Bruno Pires

Asistente 2: Alex Ang

Cuarto árbitro: Rodrigo Pereira

VAR: Rodolpho Toski

AVAR: Diego Pombo





San Lorenzo vs. Deportivo Cuenca - 21:30