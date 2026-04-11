Boca, River y los equipos argentinos ya tienen árbitros para la segunda fecha de las copas Libertadores y Sudamericana
Este sábado, Conmebol dio a conocer las designaciones de los árbitros para la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
Después de la primera semana de competencia, tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana se preparan para la fecha 2 de la fase de grupos.
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En ese marco, Conmebol dio a conocer las designaciones de los árbitros para cada juego, en los que habrá varios equipos argentinos involucrados.
El martes, desde las 21:00, Boca recibirá a Barcelona de Guayaquil con el arbitraje de Wilmar Roldán, quien estará acompañado desde el VAR por Leonard Mosquera.
Al otro día, el chileno Cristian Garay, con la presencia en cabina de su compatriota Rodrigo Carvajal, pitará en el duelo entre Racing y Botafogo, mientras que el peruano Kevin Ortega, junto a Carlos Orbe, impartirá justicia en el encuentro en el que River recibirá a Carabobo.
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Conmebol anunció los árbitros para la fecha 2 de las copas: las designaciones completas para los argentinos
Copa Libertadores
martes 14 de abril
Estudiantes de La Plata vs. Cusco FC - 19:00
- Árbitro: José Cabero
- Asistente 1: Claudio Urrutia
- Asistente 2: Alejandro Molina
- Cuarto árbitro: Cristian Garay
- VAR: Rodrigo Carvajal
- AVAR: Juan Serrano
Boca vs. Barcelona de Guayaquil - 21:00
- Árbitro: Wilmar Roldán
- Asistente 1: Jhon León
- Asistente 2: Jhon Gallego
- Cuarto árbitro: Kevin Ortega
- VAR: Leonard Mosquera
- AVAR: Michael Orue
miércoles 15 de abril
Libertad de Paraguay vs. Rosario Central - 19:00
- Árbitro: Raphael Claus
- Asistente 1: Bruno Boschilia
- Asistente 2: Nailton Oliveira
- Cuarto árbitro: Paulo Zanovelli
- VAR: Daniel Nobre
- AVAR: Rodrigo Nunes
Fluminense vs. Independiente Rivadavia - 21:30
- Árbitro: Jhon Ospina
- Asistente 1: Miguel Roldán
- Asistente 2: Mary Blanco
- Cuarto árbitro: Yerson Zambrano
- VAR: Franklin Congo
- AVAR: Paula Fernández
jueves 16 de abril
Lanús vs. Always Ready - 19:00
- Árbitro: Alexis Herrera
- Asistente 1: Lubin Torrealba
- Asistente 2: Alberto Ponte
- Cuarto árbitro: Rony Cueva
- VAR: Ángel Arteaga
- AVAR: Reyes Soto
Peñarol vs. Platense - 21:30
- Árbitro: Derlis López
- Asistente 1: Eduardo Cardozo
- Asistente 2: Luis Onieva
- Cuarto árbitro: Blas Romero
- VAR: Mario Díaz de Vivar
- AVAR: José Cuevas
Copa Sudamericana
martes 14 de abril
Gremio de Porto Alegre vs. Deportivo Riestra - 19:00
- Árbitro: Gery Vargas
- Asistente 1: José Antelo
- Asistente 2: Edwar Saavedra
- Cuarto árbitro: Crhistian Alemán
- VAR: Jorge Justiniano
- AVAR: Ariel Guizada
miércoles 15 de abril
Racing vs. Botagofo - 19:00
- Árbitro: Cristian Garay
- Asistente 1: Claudio Urrutia
- Asistente 2: Alejandro Molina
- Cuarto árbitro: José Cabero
- VAR: Rodrigo Carvajal
- AVAR: Juan Serrano
River vs. Carabobo - 21:00
- Árbitro: Kevin Ortega
- Asistente 1: Michael Orue
- Asistente 2: Stephen Atoche
- Cuarto árbitro: Augusto Aragón
- VAR: Carlos Orbe
- AVAR: Byron Romero
Olimpia de Paraguay vs. Barracas Central - 21:00
- Árbitro: Andrés Rojas
- Asistente 1: Richard Ortiz
- Asistente 2: David Fuentes
- Cuarto árbitro: Jairo Mayorga
- VAR: David Rodríguez
- AVAR: Luis Picon
jueves 16 de abril
Tigre vs. Macará - 19:00
- Árbitro: Rafael Klein
- Asistente 1: Bruno Pires
- Asistente 2: Alex Ang
- Cuarto árbitro: Rodrigo Pereira
- VAR: Rodolpho Toski
- AVAR: Diego Pombo
San Lorenzo vs. Deportivo Cuenca - 21:30
- Árbitro: Yender Herrera
- Asistente 1: Tulio Moreno
- Asistente 2: Erizon Nieto
- Cuarto árbitro: Alejandro Velázquez
- VAR: Leonard Mosquera
- AVAR: Jhon León