Con un Dibu Martínez impecable, Aston Villa venció como visitante a Bologna y se encamina en la Europa League
Con dos atajadas tremendas en momentos claves del encuentro, el arquero de la Selección Argentina se lució en Italia. La revancha se jugará la semana que viene en el Villa Park.
El Aston Villa, con los argentinos Dibu Martínez y Emiliano Buendía en su formación inicial, dio la sorpresa de la jornada en la renovada Europa League, que tendrá su gran final en Turquía, el 20 de mayo y en el estadio de Besiktas en Estambul, y le ganó 3 a 1 al Bologna -con el delantero Santi Castro-, por el partido de ida de los cuartos de final.
El Dibu fue quien sostuvo a su equipo en un comienzo complejo para Los Villanos. A los 20 minutos del encuentro, con un tremendo manotazo a puro reflejo para despejar una espectacular tijera de Juan Miranda de pique al suelo en el área.
Luego, el cuadro de Birmingham mejoró y a los 43 minutos llegó la apertura del marcador. El centro de Youri Tielemans desde el córner izquierdo estuvo seguido de un pésimo cálculo del arquero Federico Ravaglia y Konsa apareció por el segundo palo para empujar de cabeza la pelota a la red.
Minutos después, ya en el segundo tiempo, el elenco inglés amplió la diferencia a los 5 de la segunda parte, luego de una mala salida defensiva del Bologna. Un rechazo de Torbjörn Heggem rebotó en Buendía y el balón le quedó a Ollie Watkins para sellar el 2-0.
Después, el Dibu volvió a aparecer para sostener a los suyos, con el resultado a favor de los de Unai Emery, a diez minutos del final: con una tremenda estirada para sacar el intento a distancia de Jonathan Rowe.
Y ya sobre el cierre, Martínez contuvo sin problemas un remate cruzado en los pies de Miranda, pero fue batido por Rowe -a un minuto del tiempo reglamentario- que se metió contra su palo izquierdo. Pero en la última jugada del cotejo, Watkins aprovechó una grave desatención defensiva para devolver la diferencia de dos goles al trámite (3-1).
Vale recordar que el conjunto italiano venía de eliminar a la Roma luego de ganar la vuelta 4-3 como visitante y los Villanos se habían impuesto, con cierta tranquilidad, ante el Lille de Francia venciéndolo en los dos partidos.
Confirmado: los dos últimos amistosos de la Selección Argentina antes del Mundial 2026
La revancha se jugará el próximo jueves desde las 16 (hora de nuestro país) en Villa Park y el ganador se cruzará con el vencedor de la llave protagonizada por Nottingham Forest y Porto.