Con un Dibu Martínez impecable, Aston Villa venció como visitante a Bologna y se encamina en la Europa League

El Aston Villa, con los argentinos Dibu Martínez y Emiliano Buendía en su formación inicial, dio la sorpresa de la jornada en la renovada Europa League, que tendrá su gran final en Turquía, el 20 de mayo y en el estadio de Besiktas en Estambul, y le ganó 3 a 1 al Bologna -con el delantero Santi Castro-, por el partido de ida de los cuartos de final.

El Dibu fue quien sostuvo a su equipo en un comienzo complejo para Los Villanos. A los 20 minutos del encuentro, con un tremendo manotazo a puro reflejo para despejar una espectacular tijera de Juan Miranda de pique al suelo en el área.

¡DIBU A UNA MANO! Gran atajada de Emiliano Martínez para negarle el gol de tijera a Miranda.



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Luego, el cuadro de Birmingham mejoró y a los 43 minutos llegó la apertura del marcador. El centro de Youri Tielemans desde el córner izquierdo estuvo seguido de un pésimo cálculo del arquero Federico Ravaglia y Konsa apareció por el segundo palo para empujar de cabeza la pelota a la red.

Minutos después, ya en el segundo tiempo, el elenco inglés amplió la diferencia a los 5 de la segunda parte, luego de una mala salida defensiva del Bologna. Un rechazo de Torbjörn Heggem rebotó en Buendía y el balón le quedó a Ollie Watkins para sellar el 2-0.

¡¡CONTRA LOS VILLANOS NO TE PODES EQUIVOCAR!! Error defensivo de Bologna que aprovechó Aston Villa para recuperar y anotar el 2-0 de la mano de Ollie Watkins.



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Después, el Dibu volvió a aparecer para sostener a los suyos, con el resultado a favor de los de Unai Emery, a diez minutos del final: con una tremenda estirada para sacar el intento a distancia de Jonathan Rowe.

¡ENORME ATAJADA DEL DIBU MARTÍNEZ CON LA YEMA DE LOS DEDOS PAR EVITAR EL GOL DE ROWE PARA BOLOGNA!



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Y ya sobre el cierre, Martínez contuvo sin problemas un remate cruzado en los pies de Miranda, pero fue batido por Rowe -a un minuto del tiempo reglamentario- que se metió contra su palo izquierdo. Pero en la última jugada del cotejo, Watkins aprovechó una grave desatención defensiva para devolver la diferencia de dos goles al trámite (3-1).

EN ESTA EL DIBU NO PUDO... Gran remate de Rowe contra un palo para anotar el 1-2 de Bologna vs. Aston Villa.



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Vale recordar que el conjunto italiano venía de eliminar a la Roma luego de ganar la vuelta 4-3 como visitante y los Villanos se habían impuesto, con cierta tranquilidad, ante el Lille de Francia venciéndolo en los dos partidos.

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La revancha se jugará el próximo jueves desde las 16 (hora de nuestro país) en Villa Park y el ganador se cruzará con el vencedor de la llave protagonizada por Nottingham Forest y Porto.