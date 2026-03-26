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¿VUELVEN?

Italia le ganó a Irlanda del Norte y está a un paso de clasificar al Mundial 2026

Bajo el marco de las semifinales del Repechaje al Mundial 2026, Italia derrotó a Irlanda del Norte.

 Bajo el marco de las semifinales del Repechaje al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Italia derrotó de local 2-0 a Irlanda del Norte con goles de Sandro Tonali y Moise Kean

Los italianos no querían faltar a su tercer cita mundialista consecutiva, ya que no clasificaron a Rusia 2018 ni a Qatar 2022. Y para ello necesitaban vencer a los comandados por Michael O'Neill.

Luego de un primer tiempo sin tantos, en el complemento, los de Gennaro Gattuso salieron con todo, y lo consiguieron por una gran volea de Tonali a los 58 minutos. 

A 10 minutos del final, Kean liquidó el partido con un gran remate que dio en el poste y entró.

Ahora tendrán que enfrentar el martes 31 de marzo, también de local, a Gales o Bosnia-Herzegovina. El ganador de este último cruce, accederá a la Copa del Mundo y ocupará el Grupo B junto a Canadá, Qatar y Suiza.

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