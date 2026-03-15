Demichelis logró su primer triunfo con el Mallorca y salió del descenso

Luego de tener un debut agridulce en el que se le escapó la victoria en los minutos finales, Martín Demichelis obtuvo su primer triunfo en Mallorca. Por la jornada 28 de la liga de España, el conjunto isleño derrotó 2-1 a Espanyol con goles de Pablo Torre y Samu Costa. Así, el equipo cortó una racha de cinco partidos consecutivos sin sumar de a tres, siendo la última el dos de enero, en un 4-1 ante Sevilla.

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Pese a las buenas noticias, el partido no pudo haber comenzado peor para los de Micho. Es que a los 36 minutos del primer tiempo ya perdían con un tanto del congoleño Charles Pickel. Sin embargo, en el arranque del complemento se fue expulsado y dejó al conjunto periquito con uno menos, algo que terminó siendo diferencial para Mallorca.

A los 65, Pablo Torre, ex futbolista de Barcelona puso el empate. Y cuando todo parecía que terminaba en repartija de puntos, Samu Costa estableció el resultado final del partido de manera agónica a los 88', para la alegría de los fanáticos y del ex-DT de River.

¡RESPIRA MICHO! Con este gol de Samú Costa, Mallorca venció 2-1 a Espanyol luego de estar abajo en el marcador y con este resultado, el equipo de Martín Demichelis sale de la zona de descenso de #LaLigaxESPN.



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"Estoy feliz por haber logrado los 3 puntos, los chicos lo necesitaban. Repito que son un grupo receptivo y predispuesto. Nos merecíamos un triunfo todos, los chicos, la institución y la afición a los que les agradezco el apoyo de hoy. Feliz sobre todo también por ser mi primer partido en casa", sostuvo Demichelis post partido en conferencia de prensa.

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Y agregó: "No puedo priorizar solo jugar bien sin puntuar, me gusta estar cerca de eso, pero la situación es la que es. Quiero que el Mallorca se salve, me quiero quedar aquí. Tienen todo para ser felices en esta profesión. Estoy feliz, ojalá lleguemos a jugar bien en estos partidos que nos quedan. Ya dije que íbamos a ver un entrenador pragmático, sin inventar. Todo lo que intentamos que salga bien, lo entrenamos. A veces, ser impredecible para el rival es un detalle más porque por detalles se gana o se pierda".



