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Gol de Simeone y expulsión para Nico González: Atlético de Madrid perdió en el final con Barcelona por la Liga

Antes de la serie de Champions League, Barcelona venció al Atlético de Madrid por la fecha 30 de La Liga.

EBalmaceda

En el gran partido de la fecha 30, Barcelona le ganó 2-1 como visitante al Atlético de Madrid y dio un paso clave en su intento de quedarse con La Liga.

La fuerte frase de Demichelis tras el triunfo del Mallorca ante Real Madrid: "No hay receta mágica, fuimos valientes"

Durante el primer tiempo, ambos tuvieron chances muy claras. Sin embargo, las emociones no iban a llegar hasta el tramo final.

Tanto es así que, a los 37 minutos, Giuliano Simeone bajó un pelotazo de manera notable, quedó solo frente al arco y definió para darle la ventaja al Colchonero. No obstante, a los 41', Marcus Rashford hizo una enorme jugada y estampó el 1-1 parcial.

Antes del entretiempo, el equipo de Diego Simeone recibió un duro golpe cuando, tras una falta ante Lamine Yamal, Nicolás González vio la segunda amarilla y se fue expulsado.

Con superioridad numérica, el combinado Culé fue el que más propuso durante el complemento, aunque en varias ocasiones, Juan Musso evitó otra caída en su valla.

Finalmente, cuatro minutos antes del cierre, el arquero argentino dio rebote luego de un remate de João Cancelo y Robert Lewandowski le dio la victoria al club catalán.

Gracias al triunfo, Barcelona se afianzó como líder del torneo y le sacó siete puntos de ventaja a Real Madrid. Por su parte, Atlético de Madrid quedó cuarto con 57 puntos.

El minuto que calentó el clásico entre Independiente y Racing: del insólito penal que falló Maravilla Martínez a los incidentes en los bancos

El próximo miércoles, ambos volverán a enfrentarse por la ida de los cuartos de final de la Champions League.

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