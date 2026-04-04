Gol de Simeone y expulsión para Nico González: Atlético de Madrid perdió en el final con Barcelona por la Liga

En el gran partido de la fecha 30, Barcelona le ganó 2-1 como visitante al Atlético de Madrid y dio un paso clave en su intento de quedarse con La Liga.

La fuerte frase de Demichelis tras el triunfo del Mallorca ante Real Madrid: "No hay receta mágica, fuimos valientes"

Durante el primer tiempo, ambos tuvieron chances muy claras. Sin embargo, las emociones no iban a llegar hasta el tramo final.

ERA UN GOLAZO DE GRIEZMANN, PERO APARECIÓ JOAN GARCÍA.



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¡EL PALO LE NEGÓ UN GOLAZO A LAMINE YAMAL!



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Tanto es así que, a los 37 minutos, Giuliano Simeone bajó un pelotazo de manera notable, quedó solo frente al arco y definió para darle la ventaja al Colchonero. No obstante, a los 41', Marcus Rashford hizo una enorme jugada y estampó el 1-1 parcial.

¡¡¡ES DE FAMILIA!!! Gran asistencia de Lenglet y mejor definición de Giuliano Simeone para marcar el 1-0 de Atlético de Madrid ante Barcelona.



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¡BARCELONA REACCIONÓ RÁPIDO! Gran jugada del Culé y gol de Rashford para el 1-1 ante Atlético de Madrid.



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Antes del entretiempo, el equipo de Diego Simeone recibió un duro golpe cuando, tras una falta ante Lamine Yamal, Nicolás González vio la segunda amarilla y se fue expulsado.

ROJA PARA NICO GONZÁLEZ POR UNA INFRACCIÓN CONTRA LAMINE YAMAL Y TIRO LIBRE PARA BARCELONA.



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Con superioridad numérica, el combinado Culé fue el que más propuso durante el complemento, aunque en varias ocasiones, Juan Musso evitó otra caída en su valla.

MUSSO SE LUCIÓ Y EVITÓ EL GOL DE BARCELONA.



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OTRO TAPADÓN DE MUSSO PARA SOSTENER EL EMPATE.



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Finalmente, cuatro minutos antes del cierre, el arquero argentino dio rebote luego de un remate de João Cancelo y Robert Lewandowski le dio la victoria al club catalán.

¡SIEMPRE TITO! Joao Cancelo enganchó ante Thiago Almada, sacó el remate, Musso dio rebote y Lewandowski lo capturó con fortuna para marcar el 2-1 de Barcelona contra Atlético De Madrid.



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Gracias al triunfo, Barcelona se afianzó como líder del torneo y le sacó siete puntos de ventaja a Real Madrid. Por su parte, Atlético de Madrid quedó cuarto con 57 puntos.

El minuto que calentó el clásico entre Independiente y Racing: del insólito penal que falló Maravilla Martínez a los incidentes en los bancos

El próximo miércoles, ambos volverán a enfrentarse por la ida de los cuartos de final de la Champions League.