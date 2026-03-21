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Belgrano de Córdoba vs. Racing, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Belgrano busca ante su gente sumar un triunfo ante el Racing de Gustavo Costas y llegar a lo más alto de la Zona B del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

Juan Riera
Juan Riera

Belgrano de Córdoba recibirá hoy sábado a Racing Club de Avellaneda, desde las 22.15 en el estadio Julio César Villagra, por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El partido será arbitrado por Andrés Merlos, quien será asistido desde el VAR por Lucas Novelli.

El Pirata está siendo sin lugar a dudas una de las grandes sorpresas del torneo, siendo animador de su zona con 19 puntos y una sola derrota. La fecha pasada igualó sin goles en el clásico frente al Talleres de Carlos Tevez.

Racing viene de superar 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto con un doblete de Adrián "Maravilla" Martínez, quien ya está recuperado de un esguince de tobillo que había preocupado a todos.

Probables formaciones Belgrano vs. Racing por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Federico Ricca; Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Adrián Fernández, Santiago Sosa; Santiago Solari, Matko Miljevic Duván Vergara y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas

Cómo ver en vivo Belgrano vs. Racing por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre Belgrano Córdoba y Racing Club de Avellaneda por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional será televisado por TNT Sports Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, será televisado en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.

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