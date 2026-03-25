Deportivo Riestra vs. San Lorenzo, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Deportivo Riestra recibe hoy miércoles a San Lorenzo de Almagro, desde las 19 en el estadio Guillermo Laza, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro será Ariel Penel, quien estará acompañado por Germán Delfino desde el VAR.

Riestra sigue sin ganar en lo que del torneo en el que consiguió apenas 4 empates y los restantes 6 cotejos fueron todas derrotas, por lo que está obligado a sacar un buen resultado de local para salir del fondo.

El Ciclón vive un momento especial también, ya que tras la goleada sufrida ante Defensa y Justicia por 5 a 2 en el Apertura, echaron a Damián Ayude y Gustavo Álvarez tomó este fierro caliente.

Probables formaciones Riestra vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026

Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Juan Cruz Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño, Pedro Ramírez; Matías García, Pablo Monje; Alexander Díaz, Antony Alonso, Gabriel Obredor. DT: Gustavo Benítez

San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Luciano Vietto, Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez

Cómo ver en vivo Riestra vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026

El partido entre Deportivo Riestra y San Lorenzo de Almagro por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional será televisado por ESPN Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, va a ser televisado en vivo online por la plataforma de streaming de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.